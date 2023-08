Dokument: Så var Sveriges VM

+ Revanschsuget efter EM

Fjolårets EM kom med stora guldförväntningar men slutade med en svensk kraschladdning och 0–4 i semifinalen mot England. Trots det gick Sveriges fotbollsdamer in i VM i Australien och Nya Zeeland med en känsla att det skulle kunna bära hela vägen.

— Inför varje mästerskap säger jag samma sak, att vi ska ha guld, sade mittfältsstjärnan Kosovare Asllani med en vecka kvar till VM-premiären.

+ Outsider till guldet

Aldrig förr har guldtipsen varierat så mycket inför ett världsmästerskap på damsidan. Det pratades om möjliga vinnare i USA, Tyskland, England, Frankrike, Japan, Spanien, Nederländerna, Kanada och Australien. Några nämnde också Sverige, men trots positionen som världstrea var det få som hade svenskorna som förstahandsfavoriter.

Tråkigt, enligt förbundskapten Peter Gerhardssons sätt att se på saker.

— De här förväntningarna och kraven, jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt att vara favorit. För då har man någonstans presterat bra. I stället för att ingen ska tro på oss, då har vi ju inte gjort något bra. Sedan innebär det inte per automatik att man vinner eller blir bäst. Men jag tror att vi kan gå väldigt långt, sade Gerhardsson inför VM.

+ Segers tårar

Det märktes direkt att det inte var någon vanlig presskonferens, när Caroline Seger till slut mötte journalisterna på Sveriges VM-bas i utkanterna av den nyzeeländska huvudstaden Wellington. Sveriges mesta landslagsspelare kom till VM med ett skadefyllt år bakom sig och hade inte spelat match sedan slutet av maj. När hon skulle sätta ord på hur jobbigt det har varit med alla bakslag kunde hon inte hålla tårarna borta.

— Det här betyder ju allt. Med den karriären man har haft och allting som man har gått igenom. Alla idrottsmänniskor vill såklart ha det perfekta slutet, man vill vara med tills man inte är motiverad längre. VM har varit mitt mål hela tiden. Att få vara på plats och träna och spela fotboll igen, det är allting som jag någonsin har velat, sade Seger.

Caroline Seger under den känslomässiga presskonferensen i Wellington inför VM-premiären mot Sydafrika.

+ Premiärseger med frågetecken

Utropstecknet i Peter Gerhardssons premiärelva mot Sydafrika var Chelseas Zecira Musovic som fick göra sin VM-debut i målet, medan Caroline Seger ersattes på mittfältet av Elin Rubensson.

Det slog inte gnistor om det svenska spelet i Wellington och när Sydafrika, rankat 54:a i världen, gjorde 1–0 i början av andra halvlek såg det illa ut. Men Fridolina Rolfö fixade kvitteringen och Amanda Ilestedt nickade sedan in segermålet till 2–1 på hörna.

— Hon får gärna vinna skytteligan, genom fasta situationer. Det skulle vara unikt, sade Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson efteråt om Ilestedts styrka i straffområdet.

+ Formbeskedet – och en oväntad skyttedrottning

De första 20 minuterna mot Italien var skakiga, men sedan fick Sverige ordning på spelet. Och det var Jonna Anderssons hörnor och, återigen, Amanda Ilestedts huvud som visade vägen.

Sverige körde över Italien med 5–0, säkrade en plats i åttondelsfinalen och Ilestedt nickade in ytterligare två mål på hörna, och gick upp i ledning i VM:s skytteliga.

— Det är en magnet mellan min fot, bollen och Amandas huvud, sade Jonna Andersson efteråt.

Efter nästan tre veckor var det därmed dags för Sverige att lämna den uppskattade VM-basen i Upper Hutt, i Wellingtons utkanter, för färd till de norra delarna av Nya Zeeland.

Svenskt jubel efter ett av Amanda Ilestedts mål mot Italien.

+ Tredje segern – men vart tog Seger vägen?

Med avancemanget säkrat passade Peter Gerhardsson på att byta ut nio av elva spelare till matchen mot Argentina i Hamilton, allt för att förbereda laget inför åttondelsfinalen.

Rebecka Blomqvist och Elin Rubensson ordnade en 2–0-seger men efterspelet handlade om Caroline Seger. Den svenska lagkaptenen gjorde sin första landskamp från start på över ett år, men byttes ut efter 45 minuter och dök sedan inte upp för intervjuer – trots att det var ett brott mot Internationella fotbollsförbundet (Fifa) och dess regler.

— Så är det, men det är ett beslut vi tar utifrån att vi värnar om måendet i första läget, förklarade Sveriges pressansvarige Fredrik Madestam.

Dagen därpå lämnade Sverige Nya Zeeland för Australien och en åttondelsfinal mot regerande världsmästaren USA i Melbourne.

+ Gåtan fick sitt svar

Två dagar senare fick mediekåren svaret. Caroline Seger berättade på en pressträff i Melbourne att hon fick en ny känning i vaden efter Argentinamatchen. Målet var dock fortsatt att kunna spela mer i VM.

— Jag har gjort allting och kommer att fortsätta att göra allt jag kan. Vi har en jätteviktig match på söndag. Men det här handlar inte om mig. Det handlar om laget och att vi ska prestera där ute, sade Seger.

+ VM i cornhole skulle visa vägen

Under många år har Sverige pratat om den fina sammanhållningen i landslaget. Under årets mästerskap verkar den ha varit bättre än någonsin. Medan norska spelare gick ut och öppet kritiserade sin förbundskapten under VM, anordnade Sverige ett världsmästerskap i cornhole, ett spel där man med små säckar försöker pricka ett bräde. Lekturneringen involverade alla.

— Jag tror att varenda person i truppen, alltså både spelare och ledare, var involverade på något sätt. Vi hade sjukgymnaster som var cheerleaders och en annan som var dj. Det var en häftig upplevelse, att alla har sin roll i den här gruppen. Det är det som kommer att ta oss långt, sade mittfältaren Elin Rubensson.

+ "Den där bilden är så sjuk"

Sverige fick knappt låna bollen mot USA men vad gjorde väl det? I målet levererade Zecira Musovic sitt livs match och räddade allt som amerikanskorna kastade mot henne. Sverige höll nollan, tog matchen till förlängning och därefter: en episk straffläggning.

Lina Hurtigs avgörande straff blev en svensk klassiker. Först efter VAR-koll stod det klart att bollen hade passerat mållinjen med minsta möjliga marginal. Efteråt fick Hurtig se "målfotot":

— Den där bilden på bollen är helt sjuk, sade Sveriges stora matchhjälte.

Med regerande världsmästaren utslagen var det därmed dags att ta sig an nästa uppgift: Japan, VM:s dittills mest imponerande lag, i kvartsfinal i Auckland.

Lina Hurtig jublar efter att ha satt den avgörande straffen i åttondelsfinalen mot USA – ett av de mest ikoniska ögonblicken i Sveriges fotbolls-VM 2023.

+ Sverige till ny semi – efter svettig avslutning

I 75 minuter genomförde Sverige semifinalen mot Japan prickfritt. Då hade Amanda Ilestedt gjort 1–0 i den första halvleken och Filippa Angeldahl utökat till 2–0 på straff strax efter paus.

Sedan började en hiskelig japansk anstormning. Japan gjorde nästan mål på straff (i ribban). Japan gjorde nästan mål på frispark (i ribban och via Zecira Musovics rygg i stolpen). Och även om de till slut fick till en reducering så höll Sverige emot, vann med 2–1 och tog sig till sin fjärde raka semifinal i ett stort mästerskap.

— Jag brukar säga att slumpen gynnar den förberedda. Det är ett av mina favoritcitat och vi jobbar väldigt hårt varje jäkla dag för att ha de där marginalerna på vår sida. Men det känns ändå skönt när de är på vår sida och inte på motståndarnas, sade Musovic efteråt.

På frågan om hon hade järnkoll på den där frisparken svarade den svenska målvakten med ett brett grin:

— Hur lugnt som helst. Blink.

+ Nya mästerskapstårar

Spanien blev som väntat en tuff nöt att knäcka, trots att landet aldrig tidigare varit i en VM-semifinal på damsidan. Avslutningen blev en känslomässig berg- och dalbana där Salma Paralluelo tryckte in 1–0 i den 81:a minuten och Rebecka Blomqvist kvitterade några minuter senare bara för att se Olga Carmona sänka Sverige en gång för alla med sitt 2–1-mål i anfallet därpå.

Därmed dog Sveriges dröm om ett första VM-guld ännu en gång.

— Man är tom, man är besviken. Man är bara trött på mästerskapstårar och ledsen. Jag trodde inte att jag skulle få uppleva det igen, inte i det här mästerskapet, med tanke på den känslan vi har haft och det mästerskapet vi har gjort hittills. Jag hade en sådan känsla av att vi skulle gå hela vägen det här mästerskapet, sade Kosovare Asllani.

En besviken Kosovare Asllani efter semifinalförlusten mot Spanien.

+ Bronsglädjen

Sverige avslutade VM på topp och 2–0-segern i bronsmatchen mot hemmanationen Australien var odiskutabel.

Efteråt betonade flera av spelarna hur stolta de var över den svenska insatsen, och att det bara var småsaker som skiljde mellan bronset och en ädlare valör.

— Det är väldigt små marginaler från att vi spelar en VM-final. Jag tycker definitivt att vi är, jag vill inte säga ett av de bästa (lagen), men vi hade varit förtjänta av att spela en VM-final, sade Kosovare Asllani.

— Det är klart att man tänker "Vafan spelade vi inte så här mot Spanien för?" Men vi är ändå starka och får hem en bronsmedalj och jag är så stolt över det här laget, sade Nathalie Björn.