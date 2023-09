Experten: "Hoppas förbundet gjort en del research"

+ Nästa upplaga av Nations League inleds i september nästa år och gruppspelet avslutas i november. Turneringen får ett delvis nytt format där kvartsfinaler och upp- och nedflyttningsmatcher spelas i mars 2025. Finalspelet avgörs i juni samma år.

+ Sverige har rasat ned i Nations Leagues tredjedivision.

+ VM-slutspelet sommaren 2026 avgörs i USA, Kanada och Mexiko och innehåller för första gången 48 nationer.

+ Antalet nationer som kvalar in från Europa ökar från 13 till 16.

+ De tolv kvalgrupperna innehåller fyra eller fem nationer. Vinnaren går direkt till slutspel. De återstående fyra platserna fördelas i ett playoff. I det ingår de tolv grupptvåorna plus fyra nationer som kvalar in via Nations League 2025.

+ Kvalspelet inleds i mars 2025. Playoff avgörs i mars 2026.