Krafth tillbaka – Arsenal åkte på rejäl smäll

29-åringen fick nyligen speltid i Newcastles reservlag efter runt 14 månaders frånvaro. Nästa vecka tar Janne Andersson ut sin sista trupp som förbundskapten, inför de avslutande EM-kvalen mot Azerbajdzjan och Estland.

Återstår att se om Krafth redan nu är aktuell för en blågul comeback. Senast Krafth spelade i landslaget var i Nations League i juni 2022.

Däremot är ljumskskadade Alexander Isak inte tillgänglig. Han spelar troligen inte igen förrän i slutet av månaden enligt ett uttalande i tisdags från Newcastles manager Eddie Howe.

Newcastles skadelista förlängdes redan efter två minuter när Matt Targett gick sönder och tvingades byta.

Miguel Almiron gav Newcastle ledningen och innan den första halvleken ökade Lewis Hall.

Victor Nilsson Lindelöf var på nytt med i Uniteds startelva.

Matchen pågår.

Jarrod Bowen firar sitt 3–0-mål när West Ham slog ut Arsenal ur ligacupen.

Arsenal, som till helgen möter Newcastle borta i ligan, vilade flera ordinarie spelare mot West Ham – och föll med 1–3 på bortaplan.

Bland annat började engelske landslagsmittfältaren Declan Rice på bänken i återbesöket på Londons Olympiastadion efter sommarens miljardövergång till Arsenal.

Aaron Ramsdale fick efterlängtad speltid i målet, men släppte in en boll redan efter en kvart. Det var inte mycket han kunde göra åt Ben Whites misslyckade försök att nicka undan Jarrod Bowens hörna. Med god marginal nickade White bollen in i eget mål.

Värre skulle det bli för Ramsdale och Arsenal. Mohammed Kudus ökade till 2–0 varpå Bowen prickade in 3–0. Rice, Gabriel Martinelli och Bukayo Saka kom in för Arsenal, men då var det för sent.

Först på tilläggstid reducerade sent inhoppande Martin Ødegaard.