Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i Halmstads BK

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på den allsvenska klubben Halmstads BK för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi Amir Al-Ammari med en årslön på 1 201 200 kronor. Därefter kommer Joseph Baffo med en årslön på 840 200 kronor. Trea på listan är Andreas Johansson som har en årsinkomst på 606 300 kronor.

Halmstads BK:s spelartrupp – han tjänar mest

Amir Al-Ammari: 1 201 200 kronor

Joseph Baffo: 840 200 kronor

Andreas Johansson: 606 300 kronor

Joel Allansson: 596 500 kronor

Gustav Friberg: 525 900 kronor

Thomas Boakye: 501 000 kronor

Naeem Mohammed: 443 100 kronor

Jonathan Svedberg: 422 000 kronor

Villiam Granath: 392 800 kronor

Viktor Granath: 378 800 kronor

Erik Ahlstrand: 355 500 kronor

Malte Påhlsson: 351 200 kronor

Benjamin Hjertstrand: 341 600 kronor

Gabriel Wallentin: 299 200 kronor

Kazper Karlsson: 181 400 kronor

Taulant Parallangaj: 139 700 kronor

Albin Ahlstrand: 105 800 kronor

Pontus Carlsson: 100 600 kronor

Melvin Sjöland: 86 600 kronor

Leo Hedenberg: 28 700 kronor

Loren Mehmeti: 0 kronor



Marcus Olsson: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Phil Ofosu-Ayeh: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Jack Cooper-Love: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

