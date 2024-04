Hon är Amadeus Sögaards flickvän

Amadeus Sögaards ålder – hur gammal är han?

Amadeus Sögaard föddes den 26 januari 1998. Det betyder att han fyller 27 år i början av 2025.

Amadeus Sögaards längd – hur lång är han?

Enligt sajten transfermarkt mäter Sögaard 183 centimeter.

Är Carola mamma till Amadeus Sögaard?

Ja, artisten och sångerskan Carola Häggkvist är mamma till Amadeus Söögard.

Carola Häggkvist med sonen Amadeus Sögaard 1998. Foto: Hallgeir Vågenes

Är Runar Sögaard pappa till Amadeus Sögaard?

Ja, Runar Sögaard är pappa till Amadeus Sögaard. 1990 gifte sig den före detta predikanten med sångerskan Carola och tillsammans fick de sonen Amadeus 1998.

Runar Sögaard med sonen Amadeus 2023. Foto: Mikael Fritzon/TT

Amadeus Sögaards familj – har han syskon?

Amadeus Sögaard har tre syskon, två bröder och en syster. På pappa Runars sida har han de två yngre bröderna Presley och Jackson. På mamma Carolas sida har han lillasystern Zoey.

Spelar Amadeus Sögaard i Brommapojkarna?

Amadeus Sögaard inledde sin karriär som fotbollsspelare i IF Brommapojkarna. Han spelade i klubben fram till februari 2024 då han flyttade till IFK Norrköping.

Vilka klubbar har Amadeus Sögaard spelat i?

Utöver Brommapojkarna och IFK Norrköping har Sögaard spelat i IK Frej och Assyriska.

Har Amadeus Sögaard flickvän?

Ja, Amadeus Sögaard är sedan flera år tillbaka med flickvännen Mathilda Linderoth.

Amadeus Sögaards partner – vem är Mathilda Linderoth?

Det är inte känt vad Linderoth arbetar med men paret träffades redan på gymnasiet och i december 2023 förlovade de sig.

– Jag visste om det. Han frågade mig och jag fick se ringen innan. Det är så vackert, sa mamma Carola i Nyhetsmorgon i efterhand.

Och grattishälsningarna lät inte heller dröja. Bland annat Benjamin Ingrosso, Pernilla Wahlgren, Bobby Oduncu, Charlotte Perrelli, Hjalmar Ekdal och Linn Ahlborg var bara några av de som skickade sina gratulationer till paret.



Foto: Skärmavbild Instagram/_amadeus

Gör Amadeus Sögaard musik?

Sögaard har gått i sin mammas fotspår och, parallellt med fotbollskarriären, släppt flera låtar som artist och låtskrivare, däribland "Not The Same", "Säg mig hur jag mår" och "Heal".

Har Amadeus Sögaard Instagram?

Ja, Amadeus Sögaard har Instagram. Där heter han @_amadeus.