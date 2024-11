Emil Forsbergs ord om situationen med Shanga: "Känsligt"

Emil och Shanga Forsberg genomgår en skilsmässa som offentliggjordes under början av 2024.

Forsberg skildes till följd av flytten till USA

Emil Forsberg gjorde under sommaren en flytt från Tyskland till USA – det till följd av att han lämnat RB Leipzig för amerikanska New York Redbulls.

Efter flytten gick hans dåvarande fru, Shanga, ut med nyheten att paret skulle skiljas. Nyheten delades på Shangas Instagram och texten som publicerade bland annat följande:

"Vi ska skilja oss. Och jag aldrig trodde att jag skulle uttala efter två barn och 19 år tillsammans. Ord som fortfarande känns overkliga. Jag har älskat dig mer än allt och alltid stöttat dig. Men även kärleken har sina gränser."

Paret har två döttrar ihop, Siena och Florence.



Framgångsrika säsongen med New York Redbulls

MLS-säsongen börjar lida mot sitt slut och ett segrande lag ska koras. Forsbergs New York Redbulls har tagit sig till semi-final i Eastern Conference. New York-laget ställs mot stadsrivalen New York City FC och Forsbergs lag går in i de avgörande matcher som underdogs. I Expressen kommenterar Forsberg fotbollslivet i USA.

– Det ska bli skitkul. Hudson River derby. Vi ska bara dit och vinna.

Han fortsätter:

– Vi slog ut regerande mästarna Columbus och är lite av en underdog. Både Miami och Cincinnati, två av de andra stora favoriterna, åkte ur så chanserna för oss är stora. Vinner vi är det riktigt stort.

Han får en fråga om kvaliteten på ligan.

– Den blir bättre och bättre. Den utvecklas varje år. Det satsas mycket nu när det ska bli VM i USA om två år. Det finns många spelare som vill dit och intresset är stort. Fotbollen blir större och större och även kvaliteten.

Emil Forsberg i New York Red Bulls. Foto: Stefan Jeremiah/TT

Forsberg i duell med Inter Miamis Sergio Busquets. Foto: Michael Laughlin/TT

Shanga Forsberg skickade en pik riktad mot Emil Forsberg

I början av november firades fars dag i Sverige. Emil Forsberg befann sig i USA och firades inte. Shanga valde, på fars dag, att hylla sig själv, och alla andra singelmammor istället för att rikta några former av hyllningar mot sin ex-make. Hon laddade upp en story på hennes Instagram med texten: "Glad fars dag till alla singelmammor som lägger ner arbete för papporna som inte närvarar".

LÄS MER: Shanga Forsbergs syrliga pik till Emil Forsberg – på fars dag

Emil Forsberg öppnar upp om situationen med Shanga

Det tidigare paret befinner sig mitt i en husförsäljning – huset som ligger ute till försäljning är deras lyxvilla i hemstaden Sundsvall.

Det svenska landslaget har varit på plats i Spanien inför deras viktiga Nations League-drabbning mot Slovakien för att ladda upp på bästa sätt. På plats på lägret var Aftonbladet, och de frågade Forsberg om huset som ligger till försäljning.

– Nej, det är klart att det är känsligt, ett känsligt ämne att sälja det, men det är vad det är.

Han berättar vidare och kommer in på att det är lättare att avskärma sig från uppmärksamheten kring husförsäljningen när han är i USA.

– Ja, men det försöker man ju göra, absolut. Det är klart, det är som det är. Vi säljer det och det kommer bli bra.

LÄS MER: Emil Forsberg och Shanga skiljer sig

Emil Forsberg ryter ifrån: ”Jag har inte ghostat min familj”

Shanga och Emil Forsbergs säljer lyxvillan efter skilsmässan