Nu får Löfven passa sig för Jonas Sjöstedt

Stefan Löfven har det inte lätt just nu. Socialdemokraterna ligger på historiskt låga nivåer i mätningarna, regeringsläget ser hopplöst ut och partiet har dessutom tappat väljare till Sverigedemokraterna.

Men som om inte det vore nog är Löfven nu rejält hotad – från vänster.

Jonas Sjöstedt var tillsammans med Ebba Busch Thor den överlägsna vinnaren i Expressens partiledardebatt på tisdagskvällen – valrörelsens startskott.

Sjöstedt hade självförtroende likt en fotbollsspelare som gjort två mål i första halvlek och vet att han kommer göra ett par till i andra. Han svingade åt alla håll, hade ilska och energi och ett patos som man inte är så van vid att se hos svenska partiledare.

Både Demoskop och Novus visar nu i veckan att Sjöstedt har goda skäl för att vara självsäker. Sjöstedts förtroende bland väljarna går spikrakt uppåt, och i Demoskop ligger han till och med framför statsministern – bara Kristersson är mer populär än Sjöstedt.

Naturligtvis vill Sjöstedt plocka väljare från Socialdemokraterna för att få så bra utgångsläge efter valet som det bara går – frågan är bara var det stannar någonstans.

Vänsterpartiets mantra – att ha ett Sverige "för de många, inte för de få" – är lånat från brittiska Labours ”For the many, not for the few”. Och inte är det så himla konstigt att V vill låna engelska strategier – Labour ligger i nuläget på runt 40 procent, och är större än Theresa Mays regerande Tories.

Några 40 procent kommer så klart Vänsterpartiet inte nå i årets val – och inte i nästa heller. Men Gudrun Schymans valrekord från 1998 på 11,99 kan Sjöstedt definitivt slå med råge.

Frågan är ju hur svensk politik påverkas efter valet om ett ideologiskt vänsterparti faktiskt lyckas dubbla sitt valresultat – kanske Socialdemokraterna kommer känna sig tvungna att hänga med i vänstertåget?

Nej, Stefan Löfven har det inte lätt just nu, men Jonas Sjöstedt lär ha en härlig höst framför sig.

