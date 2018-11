Hanif Bali (M): Sverige borde ta emot noll flyktingar

Sverige bör ha en hårdare flyktingpolitik. Mycket hårdare. Det anser i alla fall Moderaternas toppolitiker Hanif Bali.

I en ny intervju med SVT:s program "Min sanning" pratar riksdagsledamoten och Twitter-profilen Bali om sin syn på flyktingmottagande.

– Just nu behöver mottagandet ligga på noll, säger Hanif Bali i programmet.

Han fortsätter:



– Vi har tagit emot för många och vi har ett jättestort problem med bostäder och utanförskap, säger Hanif Bali i programmet.

Bali anser att Sverige borde ha ett totalt flyktingstopp tills problemen med integration är helt lösta, om det så tar 20 år att komma dit.

Hanif Bali har under de senaste åren blivit en av Moderaterna mest kända och omtalade politiker, inte minst med tanke på hans många utspel på Twitter. Efter en konflikt under våren tvingades han lämna Moderaternas partistyrelse, och under sommaren skapade en bild han lagt upp på Instagram stor konflikt inom Alliansen.

I "Min sanning" får han frågan om varför han provocerar så mycket. Han menar då att han inte vill dra uppmärksamhet till sig för att gynna karriären, utan att det snarare är tvärtom.

– Om jag hade suttit still i båten och varit som alla andra hade jag förmodligen haft ett väldigt fint uppdrag just nu. Det hade sett mycket ljusare ut än vad det gör nu, säger Bali i programmet.