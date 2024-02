Bilkungen von Koenigsegg är Sveriges bästa entreprenör

Revisionsfirman Ernst & Young utsåg under torsdagskvällen Christian von Koenigsegg till Sveriges främsta entreprenör.



Priset delades ut i Blå hallen i Stockholm stadshus, och von Koenigsegg har nu möjlighet att ta hem den globala segern i EY Entrepreneur of the Year.

Priset är ett av de finaste som en företagare kan vinna, och delas ut i Monaco.

Koenigsegg prisas för sin uthållighet

Juryns motivering för sitt val av Christian von Koenigsegg som den svenska vinnaren av EY Entrepreneur of the Year löd:

“Med en unik uthållighet, tålamod och förmåga att titta in i framtiden har pristagaren – trots avsaknad av såväl erfarenhet som startkapital – visat upp den starkaste av viljor. Trots en del motgångar, utmaningar och uppförsbackar på vägen har vår pristagare hållit sig på banan, och idag går färden framåt mer stabilt och rakare än någonsin tidigare. Med ett brinnande intresse för sin produkt och en stark tro på att ”göra det omöjliga möjligt” har entreprenören skapat en innovativ nisch i en bransch som domineras av stora, globala jättar. Varumärket lockar idag medarbetare från hela världen till fabriken. Med mottot ”NO fear of failure” finns det inget som kan stoppa den här entreprenörens framfart.”

Inte kvällens enda pris

Huvudfokus under kvällen i stadshuset var utdelningen av det svenska EY Entrepreneur of the Year-priset, men man delade även ut pris i tre andra klasser.

Ett av dessa priser gick till grundaren av ett annat företag kopplat till bilbranschen, nämligen Tobias Ericson på Tershine AB som tillverkar bilvårdsprodukter.

Entrepreneurial Winning Women-priset gick till Julia Haglöf, som är vd Sacci AB som utvecklar olika typer av bärprodukter.

Best International Growth-priset delades ut av SEB och gick till Carl Hörberg, som är vd och grundare på molntjänstföretaget 84codes AB.

