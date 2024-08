Svenska drömbilen till auktion: Väntas gå för 34 miljoner

Totalt tillverkades 85 Koenigsegg Regera mellan mars 2016 och 2022. Denna bil levererades till USA, märkets största marknad, och har gått 243 mil sedan ny.

Den går under klubban under RM Sotheby’s auktion under Monterey Car Week i USA.

Koenigsegg Regera har en elektrisk räckvidd på 35 kilometer. (Foto: RM Sotheby's)

Så unik som möjligt

När Koenigseggs kapitalstarka kunder beställer sina bilar styrs de ofta av att göra bilarna så unika som möjligt. Det är dels en fråga om unicitet, dels en fråga om att öka bilens andrahandsvärde.

Bilen i fråga är således byggd i svart kolfiber med detaljer i äkta guld. Totalt har den extrautrustning för 501 000 dollar, motsvarande 5,2 miljoner kronor.

Märkets bilar är bland det mest exklusiva man kan lägga vantarna på. (Foto: RM Sotheby's)

En imponerande lista

Bara kolfibern går loss på 1,78 miljoner kronor, medan fälgarna går loss på 600 000 kronor. Gulddetaljerna kostar hisnande 650 000 kronor.

Bilen har nyligen servats till en kostnad av 200 000 kronor där kostnaden att flyga en tekniker från Ängelholm ingår.

Bilen såldes ny till en kund i USA. (Foto: RM Sotheby's)

Konsten att regera

Namnet Regera kommer, föga förvånande, från verbet ”att regera” vilket sannerligen är något bilen ämnar göra.

Regera är per definition en laddhybrid och kraften kommer från 5-liters V8 med dubbelturbo som pumpar ut över 1 000 hästkrafter och en elmotor som bidrar med runt 700 hästkrafter. Den totala systemeffekten är 1 781 hästkrafter.

Det kryllar av gulddetaljer i detta exemplar. (Foto: RM Sotheby's)

En riktig dyrgrip

De direkta konkurrenterna finner man i form av Bugatti Chiron och Pininfarina Battista.

Denna Koenigsegg Regera går under klubban den 16 augusti i Monterey, Kalifornien, USA.

Den väntas gå för mellan 2,75 och 3,25 miljoner dollar, motsvarande 28,8 miljoner till 34 miljoner kronor

Klicka här för att komma vidare till auktionen.

