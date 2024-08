Miljövidriga biltypen är mer populär än någonsin

Under de senaste åren har suvar blivit allt mer populära, vilket kan anses vara förkastligt ur ett miljöperspektiv.

En suvar är i regel större än motsvarande sedan, kombi eller halvkombi, och är därmed mer resursintensiva att tillverka.

De är också tyngre och mindre aerodynamiska vilket bland annat leder till ökad bränsleförbrukning samt ökat däckslitage.

Läs mer: Expertens förslag: 25 000 kronor straffskatt på gamla bilar

Suvar mer populära än någonsin

I en tid med högre bränslepriser och ett allt större miljöfokus kan man tycka att suvar borde bli mindre populära bland konsumenterna.

Nya siffror från analysföretaget Jato Dynamics visar emellertid på den raka motsatsen, rapporterar Dagens Industri.

Suvar är i stället mer populära i Europa än någonsin.

Läs mer: “Onödiga” funktionen som irriterar bilköpare

Ett rekord för biltypen

Under juli månad såldes runt en miljon nya bilar i Europa, och av dessa var hela 554 000 någon form av suv. Det är ett nytt rekord, och innebär att mer än hälften av alla sålda bilar var en suv.

Dacia Sandero var den mest sålda bilen i Europa i juli - Foto: Dacia

Den mest sålda bilmodellen under juli var dock den billiga halvkombin Dacia Sandero, som såldes i 22 398 exemplar.



Resten av topp-5-listan utgjordes av suvarna Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Dacia Duster och Kia Sportage.

Läs mer: Smällen: Elbilar 31 procent dyrare att reparera

BMW går om Tesla

En del av alla suvar som såldes i Europa under juli var elbilar, vilket kan anses vara positivt ur miljösynpunkt.

Ingen elbil lyckades emellertid kvala in på topp-5-listan över de mest sålda bilmodellerna under månaden. Den mest sålda elbilen under månaden var Tesla Model Y med 9 544 sålda bilar, följd av Volvo EX30 och Volkswagen ID.4.

Det märke som sålde flest elbilar i Europa under juli var BMW, som petade Tesla från förstaplatsen i statistiken.

Försäljningen av laddhybrider går också bra, och den mest sålda bilen i segmentet var Volvo XC60.

Läs mer: Polisens hemliga vapen – en total flopp