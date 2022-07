Game of Thrones-stjärnan "saknar" delar av hjärnan – efter livsfarliga sjukdomsfallet

Det var under inspelningarna av succéserien Game of Thrones som skådespelaren Emilia Clarke, 35, drabbades av stroke under två tillfällen.

Clarke fick ett brustet pulsåderbrock för första gången 2011 och sedan igen 2013. Nu talar skådespelaren ut om det fruktansvärda sjukdomsfallet och dess förödande följder.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

“Min hjärna var skadad”

När Emilia Clarke precis hade börjat delta i inspelningen av den första säsongen av Game of Thrones drabbades hon av huvudvärk.

”Jag bytte om i ett omklädningsrum till ett gym i Crouch End i norra London, när jag började känna av en kraftig huvudvärk. Jag var så yr att jag knappt kunde ta på mig mina skor”, berättar Clarke i den egenskrivna artikeln ”A battle for my life” i The New Yorker.

Skådespelaren skulle träna och ignorerade först smärtan, men behövde sedan nästan krypande ta sig till närmsta toalett för att kräkas.

I artikeln beskriver Clarke smärtan som att den sköt, högg och klämde – och att den bara blev värre.

“På någon nivå så visste jag vad som höll på att hända: min hjärna var skadad”.

“Operationen hade misslyckats”

Vidare berättar Emilia Clarke i artikeln i The New Yorker att hon fördes till ett sjukhus för en akut operation, varpå hon behövde spendera en månad på sjukhuset. Sedan återgick skådespelaren till inspelningarna av Game of Thrones.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Men läkarna varnade för att ett till pulsåderbråck i hjärnan kunde brista när som helst.

Därför gick Clarke på regelbundna kontroller därefter och fick rådet att operera bort åderbråcket med en enkel operation.

“Inga problem. Förutom att det visst var det. När de väckte mig skrek jag av smärta. Operationen hade misslyckats. Jag hade en massiv blödning och läkarna var tydliga med att mina chanser att överleva var osäkra om de inte opererade igen”, skriver Clarke i The New Yorker.

När hon lämnade sjukhuset hade delar av hennes hjärna ersatts med titan.

“Ett under att jag ens kan prata”

Nu berättar Emilia Clarke att vissa delar av hjärnan inte längre är aktiva på grund av den misslyckade operationen.

– Med tanke på de delar av min hjärna som inte längre går att använda så är det ett under att jag ens kan prata och leva ett normalt liv, utan några som helst biverkningar, säger hon till BBC Sunday Morning.