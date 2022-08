Julia Franzén blev ett namn att minnas när hon deltog i dokusåporna Cirkus Magaluf och Robinson 2020.

Men Julia slog igenom ordentligt först när hon tog plats i tv-rutan som Sveriges första Bachelorette 2021. Sedan dess har hon skaffat sig en stor och lojal skara av följare på sociala medier och arbetar numera som influenser, poddare, livscoach och personlig tränare.

Inte minst väcker Julia engagemang tillsammans med sin stora kärlek, kändisfotografen Bingo Rimér. Paret lever idag i en långdistansrelation, men ses ofta både i Stockholm där Bingo bor och i Julias drömhem i Marbella.

“Tjejer, vad vill ni ha?”

Nu befinner sig Julia Franzén själv i Marbella och passar på att ta en liten stund med sina följare på Instagram – där hon väljer att dela med sig av en riktigt speciell historia.

– När jag och Camilla var i Sydkorea 2016 typ, så träffade vi en kille som var en av de rikaste i landet, berättar Julia i sina händelser.

Foto: Instagram/Julia Franzén

Affärsmannen arbetade på ett stort mobilföretag och var en arvinge till en mycket förmögen familj. Julia och hennes vän blev medbjudna till Sydkorea av en kompis, som var där på en affärsresa och hade fått ta med sig sitt kompisgäng. Där fick de bo gratis på ett av lyxhotellen som den rika sydkoreanen ägde.

– Han älskade mig och Camilla. Så sa han såhär: “Tjejer, vad vill ni ha?”, menar Julia.

Hon berättar vidare att hon och hennes kompis inte alls visste vad de ville göra med sina liv, men att de lite svävande sa att de ville starta företag.

“I invest”, ska mannen då ha sagt.

Foto: Instagram/Julia Franzén

“Då ligger det ett kreditkort där”

Men hur kommer det sig att den här rika mannen blev så förtjust i Julia Franzén och hennes vän? Jo, det verkar inte direkt ha varit någon ansträngning från tjejernas sida…

– Vi träffade honom en gång på en middag. Vi sjöng karaoke, konstaterar Julia på Instagram.

Den sydkoreanske mannen ska ha uppskattat att vännerna bjöd på sig själva och spred glädje, när de åt middag tillsammans och senare gick vidare till ett privat karaokeställe.

– Vi hade så jävla kul och dansade till Abba, och han tyckte bara att jag och Camilla var så jävla roliga. Alla var ju så stela på den här middagen, men jag och Camilla har ju aldrig varit stela. Vi har träffat väldigt mycket såna människor, men vi är alltid oss själva, menar hon.

Foto: Instagram/Julia Franzén

Dagen efter middagen ska affärsmannen ha åkt till Kina, men lämnat efter sig en alldeles särskild present till tjejerna…

– Vi får ett samtal från receptionen: “Girls, you have something in the reception”. Då ligger det ett kreditkort där, skrattar Julia.

Foto: Instagram/Julia Franzén

"Vi kan få vad vi vill"

Med kreditkortet kunde tjejerna minst sagt leva loppan!

– Vi kände oss som pojken med guldbyxorna. Det tog aldrig slut! Vi åkte till LA, vi betalade vår hyra…Vi hade hur mycket som helst, utropar Julia Franzén på Instagram och fortsätter:

– Det låter för bra för att vara sant, men det var det också.

Foto: Instagram/Julia Franzén

Julia och hennes vän var i extas över alla pengar de plötsligt hade tillgång till. Så de ringde hem till sina föräldrar i Sverige för att dela med sig av sina rikedomar.

– Vi ringde hem till mamma och pappa och sa “Vad vill ni ha? Vi kan få vad vi vill! Vi kan köpa vad ni vill!”

Foto: Instagram/Julia Franzén

Pappans oväntade reaktion på Julia Franzéns nya rikedomar

Men Julia Franzéns föräldrar bad inte om mycket. I sina händelser på Instagram berättar Julia att hennes föräldrar bor i en liten orenoverad stuga i Lerum, har utdaterade mobiler och generellt hade kunnat behöva en hel del.

– De har inte mycket, menar Julia.

Men trots det var det framförallt ett livsmedel som föräldrarna var sugna på.

“Alltså jag skulle bara vilja ha en riktigt god ost”, ska Julias pappa ha sagt, vilket roar Julia.

Foto: Instagram/Julia Franzén

– Av allt liksom, så vill han ha en riktigt god ost. Det är så jävla gulligt, skrattar Julia i sina händelser.