Megan Fox chockar med ny bild: "Skaffa OnlyFans"

Skådespelaren Megan Fox, 36, kilar stadigt med rapparen Machine Gun Kelly, 32, egentligen Colson Baker. De är ett av Hollywoods mest omtalade par. De träffades när de spelade in filmen "Midnight in the Switchgrass" under våren 2020 – då slog det gnistor mellan dem.

I maj samma år tog det officiellt slut mellan Megan Fox och exmaken Brian Austin Green, och bara några veckor senare fångades det nya kärleksparet på bild tillsammans.

Paret har även synts en hel del med TV-profilen Kourtney Kardashian, 43, som är gift med trummisen Travis Barker, 46.



Megan Fox och Kourtney Kardashians heta bilder

De nya superbästisarna Megan och Kourtney, har postat en hel del vågade bilder tillsammans på Instagram. I fjol publicerade de bilder när de "mumsar" på ett äpple i svarta underkläder.

Följarna var inte sena med att skriva vad de egentligen tänkte om bilderna – och det var (heta) kommentarer ingående. Kommentarsfältet brann rejält.

"Ni borde dejta varandra"

Nu verkar det som att Megan Fox känner sig lite nostalgisk, eftersom hon i dagarna publicerade en serie osedda bilder från samma fotografering. Bilderna föreställer duon när de hukar och stirrar upp mot kameran. På en annan bild sitter Kourtney grensle över Megan och sträcker ut tungorna.

Inom några minuter gick många till kommentarsektionen för att kommentera de nya bilderna. Flera skrev "ni borde bara dejta varandra" varpå flera följare menade att de "inte kunde hantera de heta bilderna".

Megan passar även på att reta följarna med tanken på att starta ett OnlyFans-konto med Kourtney.

Men om det blir något OnlyFans konto känns inte helt realistiskt, vi slår däremot vad om att det snabbt skulle bli ett av de mest populära kontona där.