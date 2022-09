Mimmi Kapell hånas efter detaljen i bilden: "Jag blir så lack"

Influencerprofilen Mimmi Kapell, 27, har 157 000 följare på Instagram och uppdaterar ofta om sitt liv med träning, inredningstips och familjelivet med sambon Rasmus och barnen Milly och Meya. Utöver det så har Mimmi märket MKLifestyle som gör träningskläder.

Nyligen sålde Mimmi Kapell sitt hus i Västerhaninge utanför Stockholm. För huset fick hon 6,6 miljoner kronor – vilket inte var illa då hon köpte det år 2021 för 5,2 miljoner kronor.

Familjen har nu istället flyttat till en villa i Vendelsö, och på sociala medier har Mimmi delat med sig av bilder och klipp från deras nya boende.

Mimmi Kapells inredningstips: bok om Gulag

Men när hon tidigare i veckan delade med sig av ett inredningstips så såg internet rött.

"Tips på snygg och billig inredningsdetalj, köp böcker på secondhand och ställ några (2-3 st) på varandra, sen någon vas & ljuslykta på", skrev Mimmi till en trave med böcker.

"Gick bara på utseende så har ingen aning om vad jag köpt don't judge", skrev Mimmi på den efterföljande storyn.

Mimmi Kapell delade med sig av en "snygg och billig inredningsdetalj". Bildkälla: Instagram/mimmikapells

Mimmis inredningstips har minst sagt väckt starka reaktioner. Detta då en av böckerna är en bok om de sovjetiska arbetslägren Gulag.

Informationen om exakt hur många som dog i Gulag mellan 1939–1945 är omstridd, och forskaren Robert Conquest menar att det handlar om totalt sex miljoner döda i Gulag, medans forskaren Timothy Snyder menar att det var ungefär en miljon människor som dödades i Gulag, något han skrev om i New York Books.

Mimmi Kapell berättar att hon inte har en aning om vad hon köpte för böcker. Bildkälla: Instagram/mimmikapells

Följarna i chock efter Mimmi Kapells bild på boken om Gulag

Instagramkontot @haveristerna var först med att uppmärksamma Mimmi Kapells bilder där hon använde boken om Gulag-lägren som en inredningsdetalj.

"This just in från den magiska världen av influencers. Mimmi tipsar sina 157 000 följare om hur man inreder men har bara valt böcker efter omslaget...."

I kommentarsfältet rasar kommentarerna in och det var minst sagt många som fick sig något av en chock av Mimmis bokval.

Några reaktioner lyder:

"Gulag", en härlig coffee table-bok"

"NEJ JAG BLIR SÅ LACK"

"Mein Kampf e snygg."

"Ändå spännande att hon tyckte utseendet på Gulag-boken var coffee table-vänligt. "Gu va mysig liten stuga med en stege, ser pittoreskt ut! Och jag gillar ju färgen gult, kanske har titeln nåt med det att göra?"

"AAAAAUUUUUGGGGGHHHHH! för helvete! NEJ!".

Mimmi Kapell kommer inte att läsa boken om Gulag

Någon läsning av boken om Gulag tycks det inte bli för Mimmi Kapell. På en Instagram Story la hon ut ett klipp där hon bläddrade lite smått i boken:

– Den här boken lär ju vara väldigt mörk så den lär jag ju inte läsa, säger Mimmi i klippet.

Mimmi Kapell köpte en bok om Gulag för att använda som inredningsdetalj. Bildkälla: Instagram/mimmikapells