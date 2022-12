Carolina Gynnings flörtiga kommentar till influencern: "Sexy..."

Carolina Gynning, 44, har varit "off market" sedan hon år 2019 blev tillsammans med societetsmannen Viktor "Nishti" Philipsson, 36. Paret gjorde slut i januari 2021, men kunde inte riktigt släppa varandra.

Två månader senare bekräftade de nämligen något oerhört romantiskt – de var ihop igen.

Viktor Philipsson och Carolina Gynning. Bildkälla: Stella Pictures.

Den 23 juni 2021 födde Gynning parets första gemensamma dotter Vilda Aurora Gisela Philipson Gynning. Sedan tidigare har Gynning döttrarna Alicia och Adele tillsammans med ex-pojkvännen Alexander Lydecker.

Uttrycket "många järn i elden" måste varit skapat med Gynning i åtanke. För är det någon som har det så är det Gynning. Tillsammans med Carina Berg driver hon podden "Gynning & Berg – hittar sig själva" som är oerhört populär bland lyssnarna.

Carolina Gynning. Bildkälla: Stella Pictures.

Nästa år ger sig tjejerna ut på en liveturné med sin podd och de besöker då bland annat Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping och Örebro. Utöver podden satsar Gynning stort på sin konst där hon just nu är inne på en ny bana med lite mer erotiska motiv. Dessutom ser vi Gynning i Ruben Östlunds hyllade film "Triangle of sadness".

Carolina Gynning framför en av sina tavlor. Bildkälla: Erik Mårtensson/TT Bild

Rosanna Charles om hånglet med Carolina Gynning

På Instagram har Gynning nästan en halv miljon följare, och där uppdaterar hon om sitt liv. I början av september bjöd Gynning på en liten bildkavalkad från ett av årets hetaste bröllop som ägde rum i Toscana, Italien. Där sa nämligen Félice Jankell och H&M-arvingen Nils Tham ja till varandra. På plats var gräddan av kändiseliten som Zara Larsson, Oscar Zia, Carola och podd-duon Edvin Törnblom och Johanna Nordström.

En av gästerna var även influencern Rosanna Charles, 33. I sin podd "Två meter dumheter" som hon driver med Emilio Araya, 27, så berättade Rosanna om vad som hände under bröllopet. Det blixtrade nämligen till lite mellan henne och Gynning...

Rosanna Charles. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det hånglades lite. Hånglade lite med Gynning. Hon är goals. Hela helgen var otrolig. Det var liksom en härlig liten kyss. Det tackar man väl inte nej till, berättade Rosanna i podden.

Carolina Gynnings flörtiga ord till Rosanna

Tidigare i veckan visade Carolina Gynning upp sin skönhetsförändring på Instagram. "Woop woop no more bad hairdays for x mas!", skrev Gynning till ett klipp där hon filmade sin nya look med långt, blont löshår.

Gynnings klipp har över 5000 likes och hundratals kommentarer har rasat in. En av de som kommenterade var ingen mindre än just Rosanna Charles som skrev "Snyggt" följt av en hjärtögon-emoji.

Gynning svarade genast "tack Sexy" följt av flera brinnande lågor.

Carolina Gynning tackade Rosanna för den fina kommentaren. Bildkälla: Instagram/carolinagynning

Där ser man!