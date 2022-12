Bianca Ingrossos varning efter skönhetsingreppet: "Kolla upp vem ni går till"

Den snart 28 år gamla Bianca Ingrosso har det minst sagt inte dåligt ställt. Inte nog med att hon är grundare av Caia, men hennes chefsroll ifrågasattes nyligen av följarna.

Trots det har hon på senaste tiden hon blommat ut, ganska direkt efter att hon och exet Phillipe Cohen gjorde slut.

Nyheter24 rapporterade tidigare om Phillipe Cohens meddelande till Bianca under hennes livevideo, här kan du läsa mer om det.



Då hon ofta syns i TV och är en stor förebild bland unga tjejer har hon sedan långt tillbaka varit väldigt öppen med att dela med sig av vad hon har gjort för skönhetsoperationer.

Bianca Ingrosso gjorde "tear trough"-behandling

I hennes senaste vlogg nämner hon att hon för ett tag sedan gjorde en så kallad "tear trough"-behandling, som ska motverka mörka ringar under ögonen, något Bianca menar att hon ärvt av sin pappa Emilio Ingrosso – som även han genomgått en skönhetsoperation.

– Men jag gjorde ju det på fel ställe och det som hände var att jag inte har tillräckligt mycket kinder för att kunna lyfta upp dessa fillers, så det har liksom runnit ner och lagt sig här, säger Bianca och pekar under ögonen.

Bianca berättar om ögonbehandlingen. Bildkälla: Youtube

"Kommer se för jävlig ut"

Hon förklarar att hon inte vågar ta bort det, i och med att hon "kommer se för jävlig ut i några veckor" och att hon inte har tid för det.

– Kolla upp vem ni går till innan ni gör something with your face and body, bara så att ni vet, varnar Bianca.