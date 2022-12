Minns du nöjesåret 2022, juli–december?

JULI

1: Falubandet Bolaget går upp på förstaplatsen på svenska topplistan med "Jag kan inte gå", som blir en av sommarens största hits och årets mest spelade överhuvudtaget på Spotify.

14: Drake grips på Berns i Stockholm, misstänkt för narkotikabrott, men rapstjärnan vägrar lämna blodprov och uppges ha hotat poliserna. Han släpps och förundersökningen läggs sedermera ner.

16: Jennifer Lopez och Ben Affleck gifter sig till slut i Las Vegas, 20 år efter deras första förlovning. Då ställdes det planerade bröllopet in och förhållandet sprack, nu blir det av.

28: Grannarna klagar över det industriella oljudet i centrala Göteborg, men fansen jublar när Rammstein spelar den första av tre konserter på Ullevi.

31: Lizzo når förstaplatsen på USA-listan, mycket tack vare sommarens stora dansfenomen på Tiktok. Hundratusentals viftar på armarna och rappar om sina "Balenci-ussy's" i sociala medier. Men det är inte artistens förtjänst. Dansen är skapad av koreografen Jaeden Gomez

Håkan Hellström spelar för 280 000 åskådare i Göteborg i augusti. Arkivbild.

AUGUSTI

5: Nöjesvärldens mest omsvärmade, och kanske omaka, par går isär. Nyheten kommer att Pete Davidson och Kim Kardashian har gjort slut.

8: Alla som blev förälskade i Sandy i "Grease" i slutet av 1970-talet känner sorg när sångerskan och skådespelaren Olivia Newton-John avlider, 73 år gammal.

16: Sanna Nielsen gör sin sista insats som programledare för "Allsång på Skansen" efter sju år. Sändningen störs av klimataktivister som stormar Solliden-scenen, något som händer rätt ofta i nöjes-Sverige under året. Nästa år tar Pernilla Wahlgren över på Skansen.

27: Håkan Hellström gör sin sista av fyra konserter på Ullevi i Göteborg, uppskjutna i flera år på grund av pandemin. Det blir publikrekord, sammanlagt 280 180 åskådare ser spelningarna.

29: På tröskeln till det stora genombrottet avlider skådespelaren Charlbi Dean, bara 32 år gammal. Hon spelar den kvinnliga huvudrollen i "Triangle of sadness", Ruben Östlunds hyllade film.

Bråkade regissören Olivia Wilde, till vänster, med stjärnan Florence Pugh, till höger? När "Don't worry darling" har premiär går ryktena i september.

SEPTEMBER

2: Tv-serien "Sagan om ringen: Maktens ringar" har premiär på Amazon Prime Video. Den har kostat sju miljarder kronor att producera och klassas därmed som världens dyraste.

21: "Monster: Jeffrey Dahmer" har premiär. Dramaserien om seriemördaren blir en av höstens mest uppmärksammade på Netflix. .

23: Filmen "Don't worry darling" får svensk biopremiär. Filmen blir en av höstens mest omtalade, inte minst för att inspelningen har kantats av bråk och det talas om en konflikt mellan regissören Olivia Wilde och stjärnan Florence Pugh. Det kulminerar på filmfestivalen i Venedig där flera "ser" Harry Styles spotta på motspelaren Chris Pine i en biosalong. Den dystopiska thrillern floppar sedan på bio.

28: Samtidigt som Turkiet förhalar svenskt Natomedlemskap häller "Svenska nyheter" bensin på elden när de låter en kurdisk komiker ta över en del av programmet för att smäda president Erdogan. Det kommer som väntat arga reaktioner från Turkiet.

Molly Hammar får den stora hitten från "Så mycket bättre" i oktober. Arkivbild.

OKTOBER:

14: Bianca Ingrosso tar över ännu en liten bit av nöjes-Sverige och får en pratshow på Discovery+/Kanal 5.

21: Taylor Swift släpper albumet "Midnights", som toppar listorna över hela världen, däribland Sverige. Bland annat lägger låtar från plattan beslag på alla de tio översta platserna på singellistan i USA.

22: När "Så mycket bättre" är tillbaka sjunger Molly Hammar Norlie & KKV:s "Ingen annan rör mig som du" och får höstens stora svenska hit på topplistorna.

25: Klädföretaget Adidas följer många andra varumärken som bryter med Kanye West. Få vill förknippas med hiphopstjärnan sedan han kommit med flera antisemitiska utfall.

28: Jerry Lee Lewis, en av de ursprungliga rockkungarna, går ur tiden, 87 år gammal.

Margaux Dietz hamnar i blåsväder i november. Arkivbild.

NOVEMBER

1: Rapparen Takeoff i gruppen Migos skjuts till döds utanför en bowlinghall i Texas. Han var inte det tänkta offret utan råkar vara på fel plats vid fel tillfälle.

4: Influeraren Margaux Dietz får massiv kritik sedan hon publicerat en film på Youtube på en utslagen man i sitt trapphus. Flera sponsorer drar tillbaka samarbeten efter händelsen.

8: Schlagerstjärnan Claes-Göran Hederström avlider, 77 år gammal. Han vann Melodifestivalen 1968 med "Det börjar verka kärlek banne mig".

11: Nationalikonen Sven-Bertil Taube avlider, 87 år gammal. Skådespelaren och vissångaren har fått en ny publik de senaste årtiondena, inte minst genom samarbetena med Håkan Hellström och Miriam Bryants tolkning av "Ett sista glas" i "Så mycket bättre".

25: Nike Sellmar vinner finalen i "Idol" i TV4 som sänds från Tele2 arena i Stockholm.

Dokumentärserien om prisparet Meghan och Harry blir uppmärksammad i december.

DECEMBER

2: Efter fyra säsonger på tv kommer den populära "Bonusfamiljen" till biograferna, när filmen "Länge leve Bonusfamiljen" får premiär.

3: Svenne Hedlund, en av 60-talets stora popstjärnor, avlider, 77 år gammal. Efter tiden med Hep Stars turnerade han med Svenne & Lotta och var aktiv till sin död.

8: Den kungliga realityserien i Storbritannien går vidare. Prins Harry och hans Meghan släpper en dokumentär på Netflix om sina försök att bryta sig loss från kungafamiljen hemma i England.

9: Filip och Fredrik slår på stort och tar sitt populära tv-quiz "Alla mot alla" till Avicii arena när det är dags för final i Discovery+/Kanal 5.

14: Världens dyraste film har premiär. "Avatar: The way of water" kommer drygt tio år efter uppföljaren och som vanligt har regissören James Cameron satsat en förmögenhet på specialeffekterna.