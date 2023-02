Carola Häggkvist till attack mot Runar Sögaard: "Tänk efter noga"

Carola Häggkvist, 56, och Runar Sögaard, 55, träffades 1987 på en kristen konferens i Tyskland. Det sa genast klick för paret, som gifte sig tre år senare.

Runar och Carola gifte sig i Livets Ords kyrka i Uppsala 1990. 6000 personer bevittnade ceremonin. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Bröllopet ägde rum i Livets Ords kyrka i Uppsala den 26 maj 1990, och 6000 personer var på plats för att bevittna vigseln.

Runar och Carola på Tyrol i Stockholm där Lill-Babs firade 60 år som artist. Året är 1998. Bildkälla: Stella Pictures.

Den 26 januari 1998 föddes parets son Amadeus Sögaard. Men när Amadeus var två år gammal gick Carola och Runar skilda vägar.

Åren efter skilsmässan blev en mardröm för Carola.

"Det var de värsta och mest smärtsamma åren jag någonsin varit med om i mitt liv. Som mamma, kvinna och som människa. Att jag står upp idag är för mig ett under. För rättvisans och kärlekens skull till min son har jag kämpat", skrev hon på Instagram för tre år sedan.

Carola. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Carola berättar om tuffa åren med Runar

Efter skilsmässan från Runar har Carola fått dottern Zoe Häggkvist, och när det kommer till kärlekslivet så hade Carola en längre relation med Jimmy Källqvist. Carola och Jimmy gjorde slut år 2019, efter fem år tillsammans.

Carola med sonen Amadeus och dottern Zoe på Allsång på Skansen år 2013. Bildkälla: Stella Pictures.

Idag är Carola singel och livet tycks leka. Nyligen slog hon till på en stor vindsvåning i Stockholm, och karriären blomstrar.

Carola. Bildkälla: Stella Pictures.

Men de smärtsamma åren med Runar gör sig då och då påminda för Carola. Tidigare i veckan la hon ut ett klipp på Instagram som visade hur hon uppträdde med Robert Wells i Borgholms slottsruin på Öland 1999.

I klippet sjunger Carola powerballaden "All by myself", som är kanske mest känd i Celine Dions tappning. Till klippet skriver Carola:

"17:e januari 2000 avslutade jag dock vårt 9-åriga tveksamma äktenskap med många dalar och även några toppar. 9 år varade även hans 2:a äktenskap innan hon bröt upp", skriver Carola och syftar då Runars äktenskap med Jessica Panzar som även hon valde att ta ut skilsmässa efter nio år.

Runar Sögaard och Jessica Panzar var ett par i nio år. Bildkälla: Roger Vikström/TT Bild

"Hellre solokvist med glädje och integriteten i behåll än fast i tvåsamhet i olycka", skriver Carola,.

Hon kallar Runar för hennes så kallade "överhuvud", och skriver att det var Runar som tyckte att hon skulle göra turnén på grund av det höga gaget som hon skulle få.

"Suck, men jag var ändå stark någonstans inombords då jag visste djupt inom mig att jag var på väg ut i ljuset. Sanningen måste få komma ut i ljuset. Det blir bättre i det långa loppet. Burr...vilka tider. Och vilka konsekvenser! Ps. Please tänk efter noga vem du gifter dig med och ev får barn tillsammans med!", skriver Carola vidare och slår sedan fast att det kan ta resten av livet att läka från en tuff relation.

Carola skriver att Runar tyckte hon skulle uppträda i Borgholm eftersom hon skulle få så bra betalt. Bildkälla: Instagram/carolaofficial

I kommentarsfältet möts nu Carola av stöd från vännerna Charlotte Perrelli, Agneta Sjödin och Lisa Nilsson.

Det här gör Runar Sögaard idag

Runar Sögaard släpptes nyligen fri efter att ha suttit fängslad i ett år och tre månader, då han dömts för bokföringsbrott och grovt skattebrott. Runars tid i fängelse var långt ifrån problemfri, och han fick byta anstalt flera gånger då han bland annat hamnat i bråk med både fängelsechefer och intagna.

Här kan du läsa mer om Runars första dagar i frihet – och den speciella hälsningen han fick från Magdalena Graaf.