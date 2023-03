Loreens stora utseendeförändring genom åren: "Mycket hår"

År 2004 steg en 21-årig Loreen, egentligen Lorine Zineb Noka Talhaoui, in till Idoljuryn för att sättas på prov. Under en audition framförde hon Alicia Keys"If I ain't got you".

Skivbolagsmogulen Peter Swartling blev minst sagt övertygad och Loreen gick vidare. Hon hamnade på fjärde plats i Idol.

– Hade jag inte varit med där hade jag inte fattat vad jag behövde. Jag fick reda på vad jag stod för. Jag tackade nej till alla erbjudanden efteråt och tyckte inte det jag hörde lät bra. Jag hade tappat själen, sa Loreen i en intervju med tidningen Chic.



Loreen kom fyra i Idol 2004. Foto: Bertil Ericson/TT

Vi är vana att se Loreen med långt mörkt hår och lugg, vilket skulle kunna ses som ett av artistens signum.

Har du däremot följt artisten från start minns du kanske när Loreen steg in i Idol för första gången, då hade hon lockigt hår och en näspiercing.

Loreen deltog i Melodifestivalen 2011

Lockarna lät hon växa innan hon kom med en helt ny look i Melodifestivalen 2011. Då dök hon upp i en röd kreativ klädsel.

Loreen tävlade med "My Heart Is Refusing Me", och då tog hon sig till Andra Chansen. Då hade hon spegelblankt svart hår med lugg.



Loreen uppträdde i Melodifestivalen 2011. Foto: Claudio Bresciani/TT

Loreen vann hela Europas hjärta med Euphoria

Ett år senare deltog hon återigen i Melodifestivalen och kammade hem storvinsten. Sångfågeln i guld blev hennes! Då tävlade hon med låten "Euphoria" som hon sedan vann överlägset med Eurovision Song Contest i Azerbajdzjan.

Då var håret lite längre och frissigare. Luggen var kvar och "Euphoria-looken" är nog den många förknippar Loreen med när det kommer till hennes utseende.



Foto: Bertil Ericson/TT

Loreen om sitt hår: "Extensions och så där"

Efter storvinsten tog det några år tills Loreen dök upp i musiktävlingen igen. År 2017 gjorde hon comeback med låten "Statements". Men då åkte Loreen, till mångas förvåning, ut i Andra Chansen.

Då dök hon på nytt upp i långt hår och luggen var ett minne blott! I flera år hade det däremot gått rykten om att Loreen har peruk och när hon intervjuades i Nemo Hedéns podcast gav hon svar på tal:

– Jag får ofta det. Det är ju rätt så mycket hår, extensions och så där. Du får gärna ställa den frågan, säger Loreen och skrattar.

Tredje gången i Mello var luggen borta. Foto: Pontus Lundahl/TT

Från långt hårsvall till snagg

När Loreen äntrade den röda mattan till Guldbaggegalan 2018 på Cirkus i Stockholm var det långa hårsvallet borta. Då rockade hon en kort, blond frisyr.



Loreen med kort blont hår. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Loreens nya look i Så mycket bättre 2020

När Loreen fick äran att delta i ett av många musikälskares favoritprogram "Så mycket bättre" 2020 dök hon upp i en helt ny look.

Den här gången var det långa håret tillbaka – och nu rockade hon i stället flätor.

Loreen i Så Mycket Bättre 2020. Foto: Skärmdump/TV4

Loreens gamla signum gör comeback

Det ruffsiga, långa håret och lugg gjorde en storslagen sorti när Loreen gick på scen i Melodifestivalen 2023. I det långa hårsvallet syntes även längre flätor som i samspel med det långa håret för tankarna till ett kraftfullt väsen – för visst är Loreen ett konstverk?