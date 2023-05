Här är de 10 smartaste hundraserna – utklassar alla andra

Att mäta intelligensen hos hundar kan vara svårt – men desto lättare är det att jämföra hur snabblärda olika raser är när det kommer till lydnad.

Just det har Stanley Coren, hundpsykolog och författare till boken "The Intelligence of Dogs", gjort på "Canine Cognition Center" på Yale University.

Tillsammans med närmare 200 hundtränare skapade han en topplista som rankade 110 hundraser, från smartast till dummast.

Så gick undersökningen till

I undersökningen rankades hundarna utifrån hur snabbt de lärde sig ett nytt kommando, och hur ofta de lydde när kommandot gavs. Raserna delades därefter in i sex grupper baserat på hur snabblärda de var: de smartaste raserna i grupp 1, och de sämst presterande i grupp 6.

Hundarna i grupp 6 behövde minst 100 försök på sig att lära sig det nya kommandot. Efter inlärningen lydde de ungefär 30 procent av gångerna som det nya kommandot gavs.

Här är de 10 mest osmarta hundraserna, enligt studien.

Topp 10: Här är de smartaste hundraserna

Men vilka raser presterade absolut bäst i undersökningen då? Corens studie kom fram till följande topp 10-lista:

Border collie Pudel Schäfer Golden retriver Doberman pinscher Shetland sheepdog Labrador retriver Papillon Rottweiler Australian cattle dog

Hundarna i grupp 1 lärde sig det nya kommandet på färre än fem försök, och lydde 95 procent av gångerna som det nya kommandot gavs efter inlärning.