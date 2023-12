Pär Wiksten bryter ihop efter Marit Bergmans hårda markering

Det är i lördagens Så mycket bättre som det blir väldigt känslosamt när Marit Bergman tar sig an The Wannadies hit "My hometown".

Låten släppte Skellefteå-bandet 1990, och sedan dess har den blivit något av ett anthem i norr. Dessutom är det en låt som är rejält förknippad med Skellefteå AIK som har låten som sin nationallåt.

The Wannadies 1998. Bildkälla: Ola Torkelsson/TT Bild

Marit Bergman tolkar The Wannadies "My hometown" – döper sin låt till "Min hemstad"

Men i Marit Bergmans tappning får The Wannadies "My hometown" en twist. Hennes version har fått titeln "Mitt hemland”.

– Den kan inte handla om vad som helst, säger Marit.

Marit har skrivit om texten så det blir en sång som handlar om klasskillnader, antirasism och hur det är att växa upp i olika områden.

Hon sjunger bland annat ”Från Sarek till Marstrand, från Husby till Drottningholm", och senare:

"Nån kom över havet, trasig och bar, nån har det ärvda porslinet kvar, det här är mitt hemland", sjunger Marit.

Marit Bergman i Så mycket bättre 2023. Bildkälla: TV4

Pär i The Wannadies till Marit Bergman: "Du mördar"

Pär är märkbart tagen av Marits tolkning, och tårarna forsar ner från hans kinder. När de möts efter framträdandet så skakar Pär av tårar när han omfamnar Marit.

Pär Wiksten bryter ihop i tårar under Marits framträdande. Bildkälla: TV4

– Fyfan vad du mördar. Det är vår antirass-låt (antirasistiska låt, reds anm) också, så jävla smart. Så jävla fint, fyfan.

– Exakt så, svarar Marit Bergman.

– Vilket tema du hittar då, säger Pär.

– Vad bra att det gick fram, säger Marit.

– Fan vad hon nailar den där jäveln. Det var så fint. Det kommer ta ett tag att smälta det här, säger Pär senare.

Så mycket bättre sänds på TV4 lördagar klockan 20.00