Plagiat eller inte? Unikt test på låtarna i Mellofinalen – den klarar sig sämst

Melodifestivalen 2024 har precis som tidigare år bjudit på alla möjliga sorters musik och uppträdanden, allt från popiga hits och epadunk till dansbandsmusik och rock. Nu har det svenska folket valt ut tolv bidrag att skicka till final – och den nionde mars ska artisterna äntligen göra upp om den ärofyllda vinsten och en plats i årets Eurovision Song Contest.

Vem har egentligen gjort den mest originella låten? Foto: Claudio Bresciani/TT

Så ser oddsen ut inför Mellofinalen

Enligt oddsen är storfavoriten i skrivande stund de norska tvillingarna Marcus & Martinus, med Danny Saucedo och Jacqline som främsta utmanare.



Bland de bidrag som har sämst chans att kamma hem vinsten hittar vi Lisa Ajax, tätt följd av Cazzi Opeia och Jay Smith.

Oddsen har sagt sitt, men ingen vet såklart hur det faktiskt kommer sluta förrän rösterna är räknade. För att få en ny syn på saken tog vi hjälp av AI-verktyget ChatGPT för att analysera finalbidragen ur ett annat perspektiv: originalitet.

AI analyserar finalbidragen i Melodifestivalen

Om ett Mellobidrag känns nytt och unikt har det ofta en större chans att bli ihågkommet och omtyckt av det svenska folket, vilket gör det till en viktig faktor att undersöka.

För att ta reda på detta bad vi ChatGPT ta fram fem kriterier som avgör om en låt är originell eller inte:

Tema – är låtens ämne vanligt eller ovanligt? Fraser – är låtens huvudfraser klyschiga eller unika? Språk och ordval – är språket i låten enkelt och förutsägbart eller tvärtom? Struktur – följer låten en typisk eller ovanlig struktur? Känslomässigt djup – känns låten ytlig eller personlig?

Sedan skickade vi in samtliga finalbidrags låttexter en efter en och bad chattroboten ge en ranking mellan 1 till 5 på varje kriterie, där 1 = originell och 5 = inte originell.

Slutligen lät vi AI:n lägga ihop poängen från de fem punkterna för att ge varje bidrag en slutpoäng som visar dess originalitet, med en skala från 5 (originell) till 25 (inte originell).

ChatGPT är en AI-språkmodell som kan producera, analysera och bearbeta texter. Foto: Pexels.

AI: Den låten är mest originell i Mellofinalen

Enligt ChatGPT är finalens första bidrag i startordningen – Maria Surs "When I'm Gone" – det som kommer sist på original-skalan. Med en poäng på 19 av 25 möjliga anser AI:n att låten har väldigt få element som sticker ut och gör den unik. Vid kriteriet "Fraser" får låten exempelvis 4 poäng, något som motiveras på följande sätt:

"Användningen av fraser som "just like a river" och "just like an island" samt upprepningen av "Will you love me when I'm gone?" lutar sig mot bekanta klichéer."

Maria Sur har den minst originella låten i finalen, enligt ChatGPT. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kort efter Maria Sur hamnar Jacqlines "Effortless" och Medinas "Que Sera", med 18 poäng vardera.

I det lägre mittenskiktet hittar vi Marcus & Martinus "Unforgettable" (16 poäng) och Danny Saucedos "Happy That You Found Me" (16 poäng). Ingen av förhandsfavoriterna är alltså högst upp på ChatGPT:s originalitetsranking – så vilket bidrag är det? Jo, Dotter.

Hennes bidrag “It’s Not Easy to Write a Love Song“ fick en beundransvärt låg poäng på 12 av 25 möjliga. ChatGPT var extra imponerad av låtens känslomässiga djup och "intressanta vändning på det klassiska kärlekstemat genom att utforska svårigheten i att skriva en kärlekssång".

Stort grattis säger vi till Dotter!

ChatGPT utser Dotters bidrag till Mellofinalens mest originella låt. Foto: Claudio Bresciani/TT

Finalbidragens originalitet – här är hela rankingen

“It’s Not Easy to Write a Love Song“ av Dotter – 12 av 25 poäng “Dragon“ av Liamoo – 13 av 25 poäng “Back To My Roots“ av Jay Smith – 14 av 25 poäng “Awful Liar“ av Lisa Ajax – 14 av 25 poäng “Give My Heart A Break“ av Cazzi Opeia – 14 av 25 poäng “Heroes Are Calling“ av Smash Into Pieces – 15 av 25 poäng “Light“ av Annika Wikihalder – 16 av 25 poäng “Unforgettable“ av Marcus & Martinus - 16 av 25 poäng “Happy That You Found Me“ av Danny Saucedo - 16 av 25 poäng “Que Sera“ av Medina - 18 av 25 poäng “Effortless“ av Jacqline - 18 av 25 poäng “When I’m Gone“ av Maria Sur – 19 av 25 poäng

Därför använde vi ChatGPT i analysen

Anledningen till att vi använde ChatGPT (mer specifikt betalversionen GPT-4) i analysen är att det är en AI-modell som har tränats på miljontals låtar och därmed har en stor kunskap om hur låttexter brukar – och inte brukar – se ut.

Ta trots det resultatet i artikeln med en nypa salt, då verktyget kan ge varierande svar beroende på både hur och hur många gånger man tillfrågar den.

