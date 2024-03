Björn Gustafsson bryter tystnaden om flickvännen

Det har minst sagt varit full rulle för Björn Gustafsson de senaste veckorna. Sex veckor i sträck har han rest över hela landet för att underhålla Sverige under Melodifestivalen-deltävlingarna. Och vilken succé det blev.

Under helgen avgjordes tävlingen då Marcus & Martinus tog hem hela balunsen med låten "Unforgettable". Men trots den populära segrarlåten så var det en annan låt som överglänste det hela. Nämligen Björns egendesignade band Björnzone som framförde låten "Still the one".

Bandet som petats ihop bestod av Björn Gustafsson, Filip Berg, Loa Falkman, Casper Janebrink, Victor Leksell, Adam Lundgren, Ulrik Munther, Boris René, Eric Saade och Måns Zelmerlöw.

Björn Gustafsson och Måns Zelmerlöw i mellanakten med "Björnzone". Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

Låten ligger i skrivande stund på sjunde plats på svenska Spotify-topplistan.



Men det är inte bara i mello Björn gjort succé. Även hans kärleksliv blomstrar. Detta berättade han om i en intervju med Aftonbladet.

Björn Gustafsson: "Jag har skaffat flickvän"

På frågan om huruvida Björn är singel svarar han kort och gott:

– Nej, jag är inte singel. Och så kan jag väl lämna det där, för jag tänker att jag ska låta min tjej få stå utanför detta. Men det är nog också en stor skillnad nu, att man känner att man har ett hem.

Han fortsätter:

– Det fanns år när man bodde typ på ... Jag fick nån deal på Grand hotel så jag bodde där några månader. Då tänkte jag nog att det var kanon, men det var ju ganska tomt efter ett tag.