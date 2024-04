Paow syns med kända tv-stjärnan: "Gillar inte drama"

Realityprofilen Paulina "Paow" Danielsson, 30, har haft ett turbulent 2024 hittills. Året inleddes med att Paulina och hennes dåvarande pojkvän – den norska realityprofilen Cristian Brennhovd – blev utslängda från Petter Stordalens lyxhotell At Six i Stockholm.

Bara fyra veckor senare så var det dags igen. Då slängdes paret ut från ännu ett hotell, men den här gången i skidorten Hemsedal i Norge.

Av en slump befann sig även JLC-profilen Carl Déman på hotellet i Norge, och i sin podd så berättade han om de dramatiska scenerna som kom att utspela sig. För Carl berättade Paow att hon och pojkvännen planerade att stanna på hotellet i en vecka. Men så blev det alltså inte.

Paow. Bildkälla: Stella Pictures.

Redan samma kväll så spårade det nämligen ur. Totalt. Carl hörde hur Paow och Cristian skrek på varandra under ett hetsigt bråk.

– Dom väckte hela hotellet. Dom skrek på varandra. Det var full fart. Sen kom polisen. Det höll på hela natten, berättade Carl Déman i podden.

Paow och Cristian Brennhovd gjorde slut

Precis som dokusåpadrottningen Paow så har Cristian varit med i flera realityserier i Norge. Bland annat har han varit med i tre säsonger av Ex on the beach, i äventyrsprogrammet 71 grader nord kjendis och i norska Farmen 2024. Utöver tv-karriären så har Cristian och Paow tillsammans spelat in material till OnlyFans.

Efter skidresan så åkte Paow och Cristian till Thailand – och där fortsatte den nedåtgående spiralen. Paow och Cristian fortsatte att bråka, och efter ett tjafs så försvann Cristian. Paow gick ut med en efterlysning på sociala medier, och anklagade Cristian för det ena med det tredje.

Kort efter det så stod det klart att Paow och Cristian, som började dejta varandra i mars 2023, valde att gå skilda vägar och göra slut.

"Jag borde ha varit en bättre pojkvän. Vi är inte sura på varandra och jag tycker ändå om henne. Men ibland får man släppa taget om folk. Älskar dig! Hoppas du får det bättre", skrev Cristian om uppbrottet.

Paow och Cristian Brennhovd var tillsammans i nästan ett år. Bildkälla: Instagram/Paowmeow

Paow syns med tv-stjärnan

Efter att Cristian och Paow gjort slut så valde Paow att komma hem till Sverige igen. Där väntade hennes lägenhet på Södermalm i Stockholm. Sedan Paow kom hem har hon synts med en mystisk man vid sin sida. Bland annat har de ätit middagar och festat ihop med vänner. Men vem är den blonda mannen som Paow nu syns med?

Paow och tv-stjärnan har umgåtts i Stockholm. Bildkälla: Instagram/Paowmeow

Paow och Maxim festade ihop till morgonkvisten. På Instagram la Paow ut en bild på duon – och som låt valde hon "Want you" med Noevdn. Refrängen går: "Boy, please I'm a player, yeah, it's true But I change the game for youI wanna see what it do". Bildkälla: Instagram/Paowmeow

Det här är Maxim Van den Nieuwenhuyzen

Jo, han heter Maxim Van den Nieuwenhuyzen och är en holländsk realityprofil. Som tonåring började han modella, och enligt sajten Gridnews gjorde han en sväng i Antwerpen för att jobba.

Han har varit med i flera säsonger av holländska Ex on the beach. Enligt sin presentation på MTV:s hemsida så är Maxim "inte förtjust i drama" – men han räds inte att provocera litegrann.

När han gästade Ex on the Beach Afterparty, alltså programmets eftersnack – så berättade han att han gärna dejtar "sugarmommys".

Maxim i Ex on the Beach-eftersnacket. Bildkälla: Youtube

På Instagram har Maxim över 82 000 följare, och på TikTok har han över 150 000 följare. Där visar han en inblick från sitt liv med träning, fest och resor.

På TikTok har Maxim hundratusentals följare. Bildkälla: TikTok/maxim_vdn

Utöver sina sociala medier så jobbar Maxim, som är 20 år gammal, även med agenturen Mexx Management som är nischad på att representera OnlyFans-modeller.