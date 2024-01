Paow utslängd från ÄNNU ett hotell: "Polisen kom – det höll på hela natten"

Januari har inte börjat på bästa sätt för realityprofilen Paulina "Paow" Danielsson. Nyårsafton skulle hon fira med sin pojkvän Cristian Brennhovd i Stockholm. Paret hade checkat in i en svit på Petter Stordalens femstjärniga hotell At Six. Men där blev de inte långvariga.

På Instagram berättade nämligen Paow att de hade blivit utslängda från hotellet.

"Där dom släpper in drägg som får stå där inne och skrika och vara otrevliga. Jag säger ifrån. Då blir jag utslängd från hotellet! Som vi betalat 6 k för att bo på", skrev hon på Instagram då.

Bara några veckor senare var det dags igen. Paow och Cristian besökte nyligen skidorten Hemsedal i Norge, och där hade de tagit in på ett hotell.

En annan svensk kändis som av en händelse var på samma hotell var JLC-profilen Carl Déman. Paow och Carl har varit bekanta i åtta års tid, och när de sprang på varandra i hotellets lobby så snackade de lite med varandra. Paow berättade för Carl att hon och pojkvännen planerat att bo på hotellet i en vecka.

Lite senare under kvällen träffade Carl på Paow och Cristian igen. Denna gång på hotellets spaavdelning, där det vankades drinkar och musik.

– Så det blev ju att vi hängde lite med dom där, berättar Carl Déman i sin podd "Mellan himmel och jord med JLC".

Carl gick och la sig vid 23-snåret. Då var Paow och Cristian Brennhovd fortfarande vakna och kvar på spaavdelnignen. Enligt Carl var nog "Paow och hennes kille lite packade".

– Sen har det ju hänt grejer på natten då. Ett jäkla liv var det på hotellet. Och det slutade med att de inte fick vara kvar på det här hotellet. Så första natten blev de utslängda, berättar han i podden.

På frågan om de hörde kaoset så svarar Carl:

– Ja, vi hörde dom. Det var ett jävla liv. Ett jävla liv. Det var ett jävla liv hela natten, säger Carl Déman.

Carl Déman: "Dom väckte hela hotellet"

Han vill inte gå in detaljerat på vad han hörde Paow och Cristian säga till varandra utan tänker att det är något som de får lösa sinsemellan. Men det råder ingen tvekan om att det var högljutt.

– Dom väckte hela hotellet. Dom skrek på varandra. Det var full fart. Sen kom polisen. Det höll på hela natten, säger Carl Déman.

Dagen därpå såg Carl både Paow och Cristian tillsammans igen i backen, och han reagerade på att de var "kompisar igen".

– De åkte skidor. Då hade dom checkat in på ett annat hotell, säger Carl Déman i podden.

