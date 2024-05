Aviciis ex-flickvän Emily Goldberg död: "Hon var unik"

Fredag den 20 april 2018 så hittades den svenska DJ:n Tim "Avicii" Bergling död i staden Muskat i Oman där han befann sig på semester. Kort därefter rullades det upp en bild över hur hans liv sett ut tiden före hans död.

Tim hade drabbats av flera svåra hälsoproblem, bland annat akut bukspottkörtelinflammation år 2014.

Tim Avicii Bergling blev bara 28 år gammal. Bildkälla: AP Photo/Charles Sykes/TT Bild

I ett reportage i brittiska GQ med rubriken "Who killed Avicii?" år 2018 så vittnade flera personer i Tims närhet om att de hade varit oroade för hans hälsa. Tim hade konsumerat alkohol och smärtstillande tabletter i en hög utsträckning.

– Du kunde se att det inte stod rätt till. Han såg undernärd ut, hans viktminskning var chockerande, berättade artisten Kaskade för GQ.

Emily Goldberg och Tim "Avicii" Bergling var ett par 2011 - 2013

Tim sörjdes av familj, vänner och miljontals fans. Efter Tims död gick även hans ex-flickvän Emily Goldberg ut och berättade om sorgen efter sitt ex.

De var ett par från 2011 fram till 2013, och på Instagram skrev hon om de tunga känslorna. Bland annat citerade hon då Aviciis låt "Enough is enough (don't give up on us)" – som Avicii skrev till Emily.

Avicii och Emily Goldberg. Bildkälla: Instagram/emilygoldberg89

Avicii och Emily Goldberg var ett par i många år. Bildkälla: Instagram/emilygoldberg89

"Väck mig när allt är över, för jag vill inte att det ska vara verkligt", skrev hon följt av en emoji i form av ett brustet hjärta.

Emily Goldberg död

Efter Tims död drabbades Emily Goldberg av cancer. På Instagram har Emily tidigare berättat att hon under år 2022 och år 2023 var sjuk i cancer, men i maj 2023 meddelade Emily att hon var fri från cancern.

Men den 3 april, nästan exakt sex år efter Aviciis död, så dog Emily Goldberg. Hon somnade in i La Jolla, Kalifornien.

Enligt Emily Goldbergs dödsruna så var dödsorsaken blodpropp i lungan. Det är ett livshotande tillstånd då en eller flera artärer i lungan har blockerats av en blodpropp.

"Emily var en livlig och unik person som upplevde många äventyr i sitt alldeles för korta liv", skriver hennes efterlevande familj i dödsrunan.

Emily Goldberg blev 34 år gammal.