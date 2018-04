Det var i fredags, den 20 april, som den svenska DJ:n Tim "Avicii" Bergling hittades död i staden Muskat i Oman där ha befann sig på semester.

Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men Tim hade tidigare lidit av problem med sin hälsa.

Bland annat drabbades han av akut bukspottkörtelinflammation år 2014 när han befann sig i Australien.

År 2016 meddelade Tim att han kommer att sluta turnera och uppträda live av hänsyn till sin hälsa.

Nu berättar Aviciis ex-flickvän Emily Goldberg, 28, om sorgen efter Tim. Emily och Tim var ett par från 2011 – 2013, och på sin Instagram skriver nu Emily om sina känslor, och hon citerar Aviciis låt "Enough is enough (don't give up on us)" som han skrev till Emily.

Avicii och Emily Goldberg. Bildkälla: Instagram/emilygoldberg89

'Kom igen älskling, ge inte upp om oss. Välj mig och jag kommer att visa dig kärlek'. Det är raderna från en låt som Tim skrev åt mig. Jag önskar jag hade levt upp till dem", skriver Emily på sin Instagram, uppger Daily Mail.

Emily skriver vidare att under de två år de var tillsammans så var han hennes bästa vän, och hon avslutar inlägget med att skriva "Väck mig när allt är över, för jag vill inte att det ska vara verkligt", följt av en emoji i form av ett brustet hjärta.

Avicii och Emily Goldberg. Bildkälla: Instagram/emilygoldberg89

Under måndagskvällen gick Tim Berglings föräldrar Anki Lidén och Klas Bergling ut med ett öppet brev där de tackade för allt stöd, skriver Aftonbladet.

”Vi vill tacka för det stöd vi fått och alla kärleksfulla beskrivningar av vår son och bror. Vi är så tacksamma för alla som älskade Tims musik och har fina minnen till hans låtar.

Tack för de initiativ som tagits för att hedra Tim, som samlingen på Sergels torg, kyrkklockor som spelat hans musik och tysta minutrar runt om i världen.

Med kärlek,

Familjen”.

Tim Bergling blev 28 år gammal.

Under lördagen hölls en minnesstund för Tim "Avicii" Bergling på Sergels Torg i Stockholm. Bildkälla: Fredrik Persson/TT