Love is blind-paret har gift sig IGEN

Meira Omar och Oskar Norrstrand fann varandra i Netflix tittarsuccé "Love is blind". De andra paren som fann kärleken i programmet är Amanda Jonegård och Sergio Rincón samt Krisse-Ly Kuldkepp och Rasmus Hedenstedt.



Alla tre par har hållit ihop sedan inspelningen och Amanda Jonegård och Sergio Rincon har fått en son tillsammans.

Därför föll Oskar Norrstrand för Meira Omar

I programmet får deltagarna först prata med varandra i kapslar där de inte kan se varandra. Oskar Norrstrand visste tidigt att han vill få träffa Meira. Och för att kunna göra det krävdes det att han friade och att hon sa ja.

– Jag kommer ihåg när jag träffade henne första gången så slogs jag verkligen av hennes lugn. Jag kan vara ganska pratig och väldigt extrovert, social och lite all over the place. Men det var som att hon balanserade min energi litegrann. Det var någonting med hennes röst som fick mig att känna något jag aldrig känt förut, sa Oskar Norrstrand i en tidigare intervju med Nyheter24.



Paret har gift sig på nytt

Men att gifta sig i ett tv-program har också sina hakar. Som att man inte får bestämma allt som man vill bestämma på sitt bröllop.

– Vi är ju involverade till viss del. Och sen är det vissa saker som måste lira med att det är en produktion kring det. Men mycket mer än så kan jag egentligen inte säga, sa Oskar Norrstrand i en tidigare intervju med Nyheter24.



Därför bestämde sig paret för att gifta sig på nytt, och denna gång på sitt egna sätt.

"Vi gjorde det 2.0! Äntligen gifta på det sätt vi alltid drömt om. Kan inte vänta med att dela alla bilder med er, det här bröllopet hade verkligen lite av allt.", skriver de i ett gemensamt inlägg på Instagram.

