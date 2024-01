Love is blind-Oskar svarar på kritiken – ryter ifrån: "Håller inte med"

Den svenska upplagan av Netflix-programmet “Love is blind” har engagerat hela svenska folket under januari 2024. I programmet ska deltagarna förlova sig utan att ha sett varandra. I “Love is blind Sverige” har tittarna fått följa paren Krisse-Ly Kuldkepp och Rasmus Hedenstedt, Sergio Rincón och Amanda Jonegård, Catja Lövstrand och Christofer Pocock, Lucas Gustavsson och Emilia Holmqvist samt Oskar Nordstrand och Meira Omar.

Kritiken mot "Love is blind Sverige"

Men programmet har inte bara gjort succé i Sverige, utan kvalade även upp på Netflix globala topplista. Däremot har den svenska versionen av programmet väckt starka reaktioner bland den internationella publiken.

Enligt en artikel i Today har de internationella tittarna riktat kritik mot deltagarna i “Love is blind Sverige”, då de anser dem vara alltför ytliga, något som både Aftonbladet och Expressen har rapporterat om.

Meira och Oskar. Foto: Johan Paulin/Netflix

I en intervju med Nyheter24 ger deltagaren Oskar Nordstrand svar på tal.

– Jag har sett rubriker om det, men jag håller verkligen inte med.

– Det kanske finns mer substans till rubriken än jag vet om. Men om jag går tillbaka och tänker på tiden när vi spelade in i kapslarna och hur vi pratade med varandra, så var det i min mening otroligt lite snack kring: “Undrar hur hon ser ut, tänk om si eller så”. Sen kanske det slinker ut någon groda från någon här eller där. Men jag skulle inte säga att det var dominerande samtalsämnen över huvud taget.

Den 28 januari sändes den stora återträffen, där tittarna fick reda på vilka av paren som fortfarande är gifta i dag. Här kan du läsa vilka av paren i “Love is blind Sverige” som fortfarande är tillsammans.

Under återträffen droppades en hel drös med nyheter. Det kom då fram att Sergio redan är pappa till ett hemligt barn, och att Amanda är gravid. Catja berättade även att hon funnit kärleken i Andreas “Adde” Tzelidis.

Oskar Nordstrand: "De får stå för sina åsikter"

Vissa tittare, och även ett flertal deltagare, har under programmets gång ställt sig kritiska och frågande till Meira och Oskars relation. Paret själva stod dock på sig, och menade att deras relation utvecklades bakom kamerorna.

När Nyheter24 träffade Oskar, strax innan återträffen hade sänts på Netflix, fick han frågan om hur det har känts att höra vad de andra deltagarna har sagt under programmets gång.

– Jag tar det mesta med en nypa salt. Jag tycker att många av oss hade väldigt bra relation medan vi spelade in allting. Av ganska förklarliga skäl, för under hela kapselperioden, då har man ju inte tillgång till mobiler eller någon kontakt med världen utanför. Då har man ju bara sina killkompisar där inne att stötta sig mot, och man var nästan tvungen att behandla de relationerna bra.

– Jag tycker inte att det är så himla mycket konstiga saker som sägs. Det nämns ju lite om den här osäkerheten i min och Meiras relation, att det är folk som har åsikter om den. Det man får ha med sig där är att de inte träffar oss 24/7. De träffar oss lite då och då, och då bildar man sin uppfattning och det är helt fine. Men de åsikterna får de stå för.

