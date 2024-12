Så bor Mark Levengood i lyxvåningen – invid slottet

Året var 1986 när komikern Jonas Gardell och programledaren Mark Levengood för första gången träffade varandra. De råkade bägge vara på Storkyrkobadet i Gamla Stan, och om deras möte har Gardell skrivit om på sitt konto på X.

"Det är sant. Mark och jag träffades på Storkyrkobadet. Jag trodde han var islänning, han trodde jag var fnask. Men kärlek blev det ändå!", skrev Gardell i inlägget år 2012.

Mark Levengood och Jonas Gardell träffades på badhuset i Gamla Stan 1986. Här ser vi paret på Pride 1998. Bildkälla: Michael Brannäs/TT Bild

Redan på den första dejten friade Gardell till Mark, och år 1995 ingick de registrerat partnerskap. År 2011 gifte de sig, och under sin relation fick Mark och Jonas två barn ihop – sonen Amos och dottern Olga. Paret har valt att hålla sina barn utanför offentlighetens ljus.

Mark Levengood och Jonas Gardell. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Mark Levengood och Jonas Gardell skilsmässa

I januari 2023 så gick Mark och Jonas ut och meddelade att de valt att separera, men att de skulle fortsätta vara gifta. Gardell berättade att de gick i terapi och skulle se vart det ledde. Men äktenskapet gick inte att rädda, och sommaren 2023 så gick deras skilsmässa igenom.

Under sitt äktenskap så bodde powerparet i en flera hundra kvadratmeter stor våning på en av Stockholms mest exklusiva adresser – med häpnadsväckande, milsvid utsikt över Stockholms inlopp och en värdering till över 25 miljoner kronor.

Mark Levengoods lyxvåning i Gamla stan – så bor han idag

Men efter skilsmässan så skaffade sig Mark något eget – och flyttlasset gick inte till någon ungkarlslya direkt. Han unnade sig en fyrarummare på över 150 kvadratmeter i den mysiga stadsdelen Gamla Stan invid det kungliga slottet. Idag är våningen enligt Booli värderad till nästan 16 miljoner kronor.

Gamla stan i vinterskrud, fotograferat från Skeppsholmsbron. Bildkälla: Stella Pictures.

I stadsdelen Gamla stan trängs de gamla husen på smala kullerstensgränder. Bildkälla: Stella Pictures.

Mark Levengoods flyttlass gick till Gamla stan. Bildkälla: Henrik Motgomery/TT Bild

Flygfoto över Gamla stan i Stockholm. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Mark är granne med slottet. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Marks imponerande våning, med anor tillbaka till 1600-talet, sträcker sig dessutom över ett helt eget privat våningsplan så Mark behöver inte springa på några nyfikna grannar.

Däremot har Mark haft lite otur i det nya boendet. Sommaren 2023 så berättade han nämligen om något rysligt som hände i den nya lägenheten. Han fick nämligen en objuden gäst i form av en envis råtta!

"Sent igår slank en råtta in hos mig, dörren mot gatan stod öppen. Jag reagerade mycket manligt, låste in den i sovrummet och flydde hals över huvud. Bodde på hotell. Jag HATAR råttor. Troligen ligger den nu i min säng och njuter. Jag vågar inte gå tillbaka. Vad göra????", skrev han på sin Instagram då.

Råtta eller inte – läget är det ju inget fel på i alla fall!

Gamla Stan är berömd för sina mysiga gamla hus och kullerstensgränder. Bildkälla: Stella Pictures.

