Kendall Jenner har slutat att jobba – nu berättar hon varför

Det var för bara ett par veckor sedan som supermodellen Kendall Jenner, 22, möttes av hård kritik från sina modellkollegor. Anledningen var ett uttalande som Kendall gjorde i en intervju med magasinet LOVE.

Där sa Kendall att hon bara går några få, väl utvalda visningar och inte "30 visningar per säsong eller vad fan de tjejerna nu gör".

Kendalls tondöva uttalande fick flera modeller att gå i taket.

"Det här är respektlöst och äckligt mot andra modeller som inte har något namn när de går visningar. Vi kan inte "välja" vilka visningar vi går, och det är ära att få gå många. Om vi sa nej till jobb skulle vi inte ha en karriär", skrev modellen Peyton Knight.

Kendall Jenner kritiserades för sitt okänsliga uttalande. Bildkälla: Stella Pictures.

Modellen Teddy Quinlivan höjde även hon rösten.

"Modeller kommer inte bara från Calabasas (ett lyxområde där stora delar av Kendalls familj nu bor, reds. anm). De kommer från Somalia, från den sibiriska tundran, en avlägsen by i Kina och en trailer park i Tennessee. Att säga nedsättande kommentarer om dina kollegor leder inte till att vi enas, något som vår bransch så desperat behöver", skrev Teddy.

Kendall gick ut med en offentlig ursäkt – och nu håller hon sig borta från de stora modevisningarna. Men det har inte med hennes klantiga uttalande att göra.

Kendall Jenner har tagit en timeout. Bildkälla: Stella Pictures.

Under modeveckan i New York så lyste Kendall med sin frånvaro – hon har bara synts till på en visning. Och då gick hon inte på catwalken – utan satt i publiken, skriver brittiska tidningen Independent.

Så varför har Kendall pausat sin karriär? Jo, anledningen är hennes psykiska hälsa.

– Jag försöker hålla mig samlad. Jag har sammanbrott från och till, så jag försöker ta det lugnt och vara för mig själv. Igår tog jag ett bad för jag höll på att stressa sönder. Jag tände lite ljus, berättade Kendall i en intervju, skriver Independent.



Det här är inte första gången Kendall berättar om sin psykiska ohälsa. I realityserien "Keeping up with the Kardashians" har Kendall tidigare berättat om sina ångestattacker.