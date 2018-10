Stor rappar låten "Purple Haze" i "Så mycket bättre"

Stor, eller Ulises Infante Azocar som han egentligen heter, är en av Sveriges mest kända rappare. I bagaget har han hits som "Svartskallar", "Swish" och "Stolthet".

Och i "Så mycket bättre" gör Stor minst sagt succé. Förra veckan tolkade han Eric Gadds "Stockholm står kvar men jag ligger" från 2008.

– Man kanske inte alltid känner sig helt svensk, och när man åker till Chile känner man sig inte alls som en Chilenare. Men Stockholm kan ingen ta det ifrån mig, berättade Stor innan han gjorde sin tolkning av Gadds låt.

Och Gadd var då minst sagt imponerad av Stors insats – han kallade den nya rapversionen för "en hit".

Christer Sjögren, Louise Hoffsten, Eric Gadd, Linnea Henriksson och Stor i "Så mycket bättre 2018". På bilden saknas Charlotte Perrelli och Albin Lee Meldau. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Så förväntningarna på Stor var minst sagt höga när det under lördagen var dags för Louise Hoffstens dag i "Så mycket bättre".

Redan under dagen ställde Stor frågan till Louise – om det fanns en särskild låt som hon önskade att någon skulle tolka – och Louise svarade då "Nowhere in this world".

– Och visst har jag bra pokerface, för det är den jag ska göra, berättar Stor i programmet.

– Jag blev jätteglad, men jag blev också ganska nervös för då blev det ganska stor press, berättar Stor.

– Jag tycker själv att låten är så fantastisk, jag tycker att den förtjänar något nytt. Det här ska bli spännande, säger Louise.

"Nowhere in this world" kommer från Louises album "Beautiful, but why?" från 1999.

Rapstjärnan Stor. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

I Stors tappning är titeln influerad av Jimi Hendrix, och han har döpt sin version till "Purple haze" som är titeln på en av rockikonens hit som han släppte 1970.

Stor berättar att han översatte Louises låt till svenska, och försökte få med så mycket som möjligt av Louises text.

– Att jag får titta in i hennes fina ögon och hoppas att hon är lika glad som när de andra kör låtarna, berättar Stor.

Och visst blev det så – både Louise och de andra artisterna bjuder Stor på rungande applåder efter hans vackra version där han rappade om både marijuana och kärlek.

– Det var så mycket kärlek, jag älskade den, helt underbart!, tack, tack för att du gjorde om den!, säger Louise.

Här kan du se Stors tolkning av Louise Hoffstens "Nowhere in this world" som i hans tappning heter "Purple Haze". Låten finns även på Spotify.