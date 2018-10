Eric Gadd gör "Hit me with your love thing" i Så mycket bättre

TV4:s succé "Så mycket bättre" hade premiär förra lördagen, och först ut var det då Eric Gadds dag.

I det vackra huset på Gotland så fick några av Sveriges absolut hetaste artister göra sina fria tolkningar av Eric Gadds otroliga låtar. Det blev oförglömlig rap med Stor när han brände av "Stockholm står kvar men jag ligger", souligt med Albin Lee Meldau och vågat med Christer Sjögren – som fick något slags frispel och pekade "fuck you" till tittarna.

Nu har turen kommit till Louise Hoffsten – det är hon som är dagens huvudperson, och i programmet berättar Louise om sin MS, men det blir också gripande berättelser om sin fina relation till sin bror och uppväxten i Linköping.

I lördagens program bjuder de medverkade artisterna på sina varianter på Louises många hits – och den mest imponerande var förmodligen Albin Lee Meldau som fullständigt golvade alla.

Stor och Christer Sjögren gillar Eric Gadds version. Bildkälla: TV4

Eric Gadd valde att göra Louises låt "Hit me with your love thing" från hennes album "Rythm and blonde" från 1993. Det albumet blev en enorm framgång för Louise.

Linnea Henriksson frågar Louise vad hon känner när hon hör just den låten som Eric har valt ut – och vad den betyder för henne.

– Kåthet, säger Louise.

– Now we are talking, skrattar Christer Sjögren i "Så mycket bättre".

Efter Erics funkiga version så är Louise överväldigad.

– Så skönt, du gjorde den verkligen up to date och mer modernt. Fyfan vad bra, säger Louise och tillägger att det var "kåthetens budskap".

– Den är ju så RÅ, säger Eric Gadd.

Se Eric Gadds version av Louise Hoffstens "Hit me with your love thing" här. Erics tolkning finns också ute på Spotfiy.