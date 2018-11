Charlotte Perrelli i tårar när Linnea Henriksson gör "Hero"

Linnea Henriksson är ett stort schlagerfan och i "Så mycket bättre", där det är Charlotte Perrellis dag ska Linnea göra Charlottes superhit "Hero".

Linnea har gått all in – hon bjuder på en riktigt Mello-inspirerad outfit. Dessutom har Linnea bjudit in sångerskan Dea Norberg som även är vän med Charlotte, och hon ska även hjälpa Linnea med lite koreografi.

– Där kan jag känna att ibland går käften innan jag hinner tänka, och jag sa att det vore väl fett med lite koreografi, säger Linnea.

Men med lite övning så sitter koreografin som den ska...

Charlotte tävlade i Melodifestivalen med "Hero" år 2008. Det var andra gången gillt som Charlotte var med i Mello.

Charlotte Perrelli framför "Hero" i Eurovision år 2008. Bildkälla: Sara Johannessen/TT Bild

Låten är skriven av Fredrik Kempe och Bobby Ljunggren. Charlotte vann Mello med bidraget, men i Eurovision, som det året ägde rum i Belgrad, så kom låten på en artonde plats.



"Jag jobbade så hårt"

I "Så mycket bättre" säger Charlotte att låten betyder mer för henne än "Take me to your heaven".



– Jag gick in med hull och hår och alla känslor. Jag jobbade så hårt. Så var det ju inte 1999, då var det lite på en höft. Så för mig blev det ju jättestort att vinna igen, berättar Charlotte.

Linnea berättar att hon gick all in.

– Vad menar hon med all in? Ska hon gå ner i brygga och spagat? Jag har ingen aning om vad hon planerar att göra, säger Charlotte innan Linneas tolkning.

Och det märks onekligen – innan Linnea tar ton så rullas det nämligen in en stor fläkt så att hon ska få det rätta blåset i håret.

När Linnea sedan mitt i låten tar in körsångerskorna – och Charlotte inser att Dea är en av dom – ja, då är lyckoruset totalt.

Charlotte bjuder på ett rejält jubelvrål, och under Linneas intensiva framträdande kan inte Charlotte hålla tillbaka glädjetårarna.

Det blir minst sagt stående ovationer för Linneas shownummer.



– Wow, wow, wow, det är ju så häftigt när man får en ny version av en låt som man tycker så mycket om. Så blev jag ju helt toköverkörd nu när Dea kom in också, säger Charlotte.