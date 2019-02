Inför lördagens Melodifestival – smyglyssna på låtarna här

I morgon är det äntligen dags för en av årets bästa höjdpunkter! Då drar Melodifestivalen 2019 igång och den allra första deltävlingen som hålls i Göteborg. Åtta artister, såväl gamla som nya Mello-deltagare, är redo att tävla om platserna till finalen i Stockholm senare i vår.

Först ut i deltävlingen i Göteborg är Nano med sin låt "Chasing Rivers", som följs av gruppen gruppen High 15. De ska framföra sin låt "No Drama". Avslutar den första deltävlingen gör den forna Mello-vinnaren Anna Bergendahl med sin låt "Ashes to Ashes".

Men kan du som oss på Nyheter24 inte hålla dig tills i morgon med att lyssna på låtarna? Då kan du smyglyssna på dem här!

Bidrag 1: Nano – Chasing Rivers.

Bidraget är skrivet av Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son och Nano.

Här kan du smyglyssna på Nanos bidrag!

Bidrag 2: High 15 – No Drama

Bidraget är skrivet av Joy Deb, Linnea Deb och Kate Tizzard.

Vill du redan nu veta hur bidraget låter? Smyglyssna på det här!

Bidrag 3: Wiktoria – Not With Me

Bidraget är skrivet av Joy Deb, Linnea Deb och Wiktoria.

Här kan du smyglyssna på låten Not With Me!

Wiktorias bidrag startar som nummer tre på lördag. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Bidrag 4: Zeana feat. Anis Don Demina – Mina bränder

Bidraget är skrivet av Thomas G:son, Jimmy Jansson, Anis Don Demina, Pa Moudou Badjie och Robin Svensk



Här kan du smyglyssna på bidrag nummer 4 "Mina bränder"

Bidrag 5: Arja Saijonmaa – Mina fyra årstider

Bidraget är skrivet av Göran Sparrdal, Ari Letennen och Arja Saijonmaa.



Här kan du smyglyssna lyssna på Arjas bidrag!

Bidrag 6: Mohombi – Hello

Bidraget är skrivet av Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Linnea Deb och Mohombi.



Smyglyssna på Mohombis bidrag "Hello" här!

Bidrag 7: Anna Bergendahl – Ashes To Ashes

Bidraget är skrivet av Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm och Anna Bergendahl.

Här kan du smyglyssna på Anna Bergendahls låt Ashes To Ashes

Anna Bergendahl är tillbaka i Melodifestivalen. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Källa: SVT



