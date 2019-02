Andreas Johnson om plagiatanklagelserna : "Det är ingen stöld" 9 Reaktioner

| 09/02/2019 22:28 Nöje09/02/2019 22:28

På lördagskvällen gick deltävling två av stapeln i Malmö. Det första bidraget att tävla för kvällen var Army Of Us med Andreas Johnson som fått kritik för att varit lik hitlåten ”Without you" av Avicii. Nu svarar Andreas på anklagelserna.

