I Andra chansen är det totalt åtta bidrag som tävlar. Artisterna tävlar i fyra dueller där vinnarna i varje duell kammar hem en finalplats.



18-åriga Rebecka Karlsson är en av artisterna som tävlar och har under tävlingen drabbats av smått panik angående sitt klädval.

Vita kavajen ersattes med svart klänning

Från första början var det tänkt att ha en vit kavaj med lite söta spetsdetaljer. Alla som såg Rebecka i deltävlingen som ägde rum i Leksand vet också att den slopades. Istället blev det i en svart klänning vi fick se henne i deltävling tre.

Rebeckas första och andra outfit i Mello. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT

Ytterligare klädbyte

Men inför Andra chansen verkar det som att det blir ett ytterligare klädbyte för Rebecka. Under genrepen för lördagskvällen har hon nämligen burit en svart byxdress med ett glitterskärp.

Och för Rebecka har det inte bara handlat om att vara fin på scen. Nej, klädpaniken har varit nära att paja hela hennes sånginsats.

"Jag sjöng surt"

– På genrepet i Leksand hade jag vitt på mig och då drog jag i kjolen hela tiden. Då blev det att jag sjöng surt i stället. Är man inte bekväm blir det sämre, säger Rebecka till Aftonbladet.



Med det sagt så är ju det viktigaste att allt känns bra och bekvämt, då kläderna kan ha så stor inverkan på hela framträdandet.

Hon fortsätter:

– När man väl ska stå där på lördag ska allt vara perfekt och känns det inte perfekt kan man inte leverera ett bra framträdande. Men nu känns det bra.



Finslipat sången

Rebecka tävlar med "Who I am" och mötet i Andra chansen-duellen blir Arvingarna med "I Do".

Efter att hon gått vidare till Andra chansen har hon fokuserat och finslipat sin sång.

– Den var inte helt hundra, men jag har jobbat så mycket med den, avslutar hon till Aftonbladet.

