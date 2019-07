Bianca Ingrosso på solsemester utan Phillipe: "Tredje hjulet"

Bianca Ingrosso, 24, har minst sagt haft en körig period under den senaste tiden. Hon har under loppet av en månad släppt nya produkter till sitt sminkmärke CAIA, fyllt Globen under sin och Alice Stenlöfs showcast, släpper podd en gång i veckan, fixar och stökar med nyköpta lägenheten, gästat flertalet festivaler, spelar in Wahlgrens värld samt arbetat för fullt med sina samarbeten och sociala medier.

Biancas karriär går spikrakt uppåt och allting hon tar i blir till guld. Bildkälla: Stella Pictures

Utöver det misstänker Biancas följare att hon inte har det helt enkelt privat för tillfället. Detta då hon och Phillipe Cohen för ett par veckor sedan avföljde varandra på Instagram. Sedan dess har det ekat relativt tyst från båda parter.

Men nu har Bianca äntligen uppdaterat sin Instagram och hon befinner sig för tillfället i Palma tillsammans med sina bästa vänner Melina Hultner och Jacob Criborn.

Bianca ska vara brudtärna på Melina och Jacobs bröllop. Bildkälla: Melina Hultner Instagram

På Melinas Instagram skriver hon skämtsamt att hon är tredje hjulet medan Bianca och Jacob går hand i hand på strandpromenaden.

Hur länge gänget blir i Palma är ännu oklart men nog ser det otroligt mysigt ut.

Här med ett välbehövligt glas rosé. Bildkälla: Melina Hultner Instagram