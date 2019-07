10 saker du inte visste om Millie Bobby Brown

Nyligen släpptes tredje säsongen av populära "Stranger Things", en hyllad Netflix-serie som utspelar sig i den fiktiva staden Hawkins i Indiana, USA, år 1983. Serien kretsar kring en ung kille som försvinner och de sjuka händelser som sker efter det.

I rollistan hittar vi namn såsom Winona Ryder, David Harbour och Finn Wolfhard.

Några av huvudrollerna i Stranger Things. Bildkälla: Jordan Strauss/TT

En av huvudrollerna går under namnet "Eleven", som spelas av Millie Bobby Brown. Millie är född den 19 februari 2004 i Barcelona av sina brittiska föräldrar.



Eleven spelas av Millie Bobby Brown. Bildkälla: Curtis Baker/TT

Det finns många grejer om Millie som kan vara kul att veta. Här är några av dem:



Pratar egentligen brittiska

Millie pratar egentligen brittiska, något som man inte vet om man kollar på serien där de pratar amerikanska. Hon lärde sig den felfria amerikanska dialekten genom att titta på Disney Channel när hon var mindre.

Gick på skådespelarklasser

2011 flyttade hon med sin familj till Orlando i Florida. Där började hon ta skådespelarklasser, för att ha något att göra på lördagar.

På en av klasserna upptäcktes hon av en talangscout från Hollywood som direkt blev imponerad av hennes talanger och lyckades övertala hela hennes familj att flytta till Los Angeles.

Väl på plats så ville alla agenter som Mille fick träffa representera henne.

Gästat stora serier

Millie har faktiskt varit med i andra stora serier, men endast gästframträdanden. Hon har bland annat varit med i NCIS, Modern Family och Grey's Anatomy innan hon landade rollen som Eleven i Stranger Things.

Refererar till ET

Inför inspelningen av Stranger Things, så bad Duffer-bröderna Millie att förbereda sig genom att titta på filmer från 80-talet. Några av dem var Poltergeist, The Goonies och Stand By Me. Men den allra viktigaste hon skulle se var klassikern ET, eftersom att filmskaparna såg många likheter med hennes karaktär Eleven och ET, så som naivitet och isolation.

Undervisad hemma

15-åringen blev hemundervisad, vilket hon har nämnt i intervjuer kunde vara ganska ensamt. Det var på grund av att hennes familj flyttade runt mycket när hon var mindre. Idag undervisas hon hemma för att det ska matcha med skådespeleriet.

Älskar boxning

Millie Bobby Brown älskar att träna, men har en förkärlek till boxning.

Omedveten om att hon skulle raka av håret

I seriens första säsong så har Millies karaktär rakat hår. Detta var dock ingenting som regissörerna, Matt Duffer och Ross Duffer, kände för att dela med sig av förrän strax innan hennes sista audition.

Det var något som skrämde Millie, men de regisserande bröderna lyckades övertala Millie genom att visa en bild på när Natalie Portman hade rakat hår inför filmen "V for Vendetta".

Millie spelar Eleven. Bildkälla: Netflix/AP/TT

Rädd för hajar

Hon har berättat i en intervju att något av det läskigaste hon vet är hajar, men att hon älskar valar och delfiner.

Talang för sång

Något som några kanske inte vet är att Millie inte bara är bra på att skådespela, utan också har en väldigt fin röst. Hon är ett stort fan av Adele och Amy Winehouse, men hennes favoritartist är Ed Sheeran.

Kan rappa

Inte nog med att hon kan finsjunga, tydligen är hon också bra på att rappa. Det visade hon upp på Jimmy Fallons tv-program "The Tonight Show", där hon rappade en hel sammanfattning på första säsongen av Stranger Things!

Källa: Mirror