I början av april började Carolina Gynning, 40, att dejta Viktor Philipson, 33 – son till kungavännen Aje Philipson, 76.

Paret fick kontakt via en gemensam vän och när de väl träffades var det kärlek vid första ögonkastet.

– Det var love at first sight. Vi hånglade efter typ en timme, och jag ville hångla efter typ åtta sekunder. Och han sa till och med "alltså vi kan inte sitta här och hångla nu för det är kanske lite too much liksom", berättar Gynning i sin podcast.

Kärleksbarn

Nu vill paret utöka familjen och skaffa ett gemensamt barn. I sin podcast, som hon har tillsammans med Carina Berg, öppnar hon upp sig om stressen inför att bli gravid.

Hon oroar sig bland annat för att hennes hårda träning ska försvåra hennes chanser att bli med barn.

– Fram till ägglossning tränar jag som en dåre. Sen när ägglossning är, och jag försöker injicera sperma i ägget, så kör jag samlag för att förhoppningsvis befrukta det där lilla ägget. Jag tror varje gång att nu sitter det, men fan aldrig, säger hon i podden.

Carolina Gynning och pojkvännen Viktor Philipson försöker skaffa ett gemensamt barn. Bildkälla: Stella pictures

”Pruttar ut det här ägget”

Carolina känner sig extra nojig när hon lyfter tungt på gymmet.

– Varje gång jag ska lyfta tungt med röven så tänker jag att det kanske inte är bra att jag tar i så mycket, nu kanske jag pruttar ut det här ägget bara för att jag tar i på gymmet. Det blir två veckor med träning där jag känner mig stark och snygg, och två veckor där jag måste akta mig, säger Carolina.

