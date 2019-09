År 2007 gjorde Kardashian-systrarna storslagen entré när tv-serien "Keeping up with the Kardashians" hade premiär (även om Kim Kardashian var känd sedan tidigare av andra anledningar...).

På dessa år har systarna gift sig och skiljt sig, skaffat barn, företag och flera dyra fastigheter. Och visst har det också pratats om en och annan skönhetsoperation? Systarna har i alla fall förändrats en hel del. Låt oss resa tillbaka i tiden tio år:

Kim Kardashian

Bildkälla: Chris Pizzelo/AP, Instagram/kimkardashian

År 2009 såg Kims liv inte riktigt ut som det gör idag. Istället för Kanye West dejtade hon NFL-spelare Reggie Bush och hennes fyra barn North, Saint, Chicago och Psalm var inte ens påtänka än. Stilmässigt var det stort hår och färgglada läppar som gällde. Vilket år!

Bildkälla: Alaric Lambert/AP, Instagram/kimkardashian, Peter Kramer/AP

Khloé Kardashian

Bildkälla: Evan Agostini/AP, Instagram/KhloeKardashian

Lillasystern Khloé Kardashian har även hon förändrats en hel del, även om det också finns likheter i hennes livssituation nu och för tio år sedan. Då var hon nygift med basketspelar Lamar Odom som senare skulle visa sig varit notoriskt otrogen mot henne. Alltså inte helt olikt de skandaler som i år har uppdagats om exet Tristan Thompson.

Samtidigt har mycket förändrats, inte minst då hon nu har dottern True Thompson.

Bildkälla: Chris Pizzello/AP, Instagram/khloekardashian, Peter Kramer/AP

Kourtney Kardashian

Bildkälla: Dan Steinberg/AP, Instagram/kourtney kardashian

Låt oss avsluta med den äldsta systern Kourtney Kardashian. För tio år sedan hade hon precis tagit tillbaka Scott Disick efter en kortare tids uppbrott. Något som slutade med att hon snabbt blev gravid med parets första barn Mason Dash Disick. Därefter kom syskonen Penelope Scotland Disick och Reign Aston Disick innan paret gjorde slut igen 2015 (och 2017).