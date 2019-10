Solsidan är tv-serien som har tagit Sverige med storm. Med fem säsonger i ryggen togs beskedet om att en sjätte säsongen var i görningen emot med stor glädje.

Men om man hade riktat in sig på att se den populära tv-serien den 6 oktober, som var det satta premiärdatumet för användare på streamingtjänsten C More, får man tänka om.

Nu berättar nämligen produktionen i ett pressmeddelandet att premiärdatumet har skjutits upp.

Får vänta till tv-premiären

Om man är en användare av C More skulle man ha tillgång till första avsnittet av solsidan den 6 oktober, vilket är två veckor före tv-premiären.

Nu har dock TV4 tagit tillbaka datumet vilket innebär att även C More-användare behöver vänta till 20 oktober. Ett beslut som grundar sig i problem med illegal streaming.

– Orsaken till att beslutet kommer nu är att vi ser att den illegala streamingen av vår senaste storsatsning Fartblinda har varit omfattande. Nu måste vi agera för att skydda Solsidan, säger Fredrik Arefalk, kanalchef på TV4 och C More Film till Aftonbladet.

Bildkälla: Marcus Ericsson/TT

Förlorar 150 miljoner kronor om året

Kanalchefen menar att den illegala streamingen har kostat dem mycket. Enligt honom förlorar kanalen hela 150 miljoner kronor varje år då folk istället väljer att kolla på deras innehåll via illegala plattformar.

– Illegal streaming är ett omfattande problem för allt vårt innehåll. Vi kan se ett tydligt mönster, säger han till Aftonbladet.

Beslutet innebär att Solsidan har premiär den 20 oktober klockan 20.00 på TV4, TV4 Play och C More.

Läs även: "Solsidan"-profilen Hans Ingemansson död – sörjs av Felix Herngren