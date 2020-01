Isabella Löwengrip om sms:et från sin pappa: "Som en drog"

I dokumentärserien "This is my flipside" får tittarna följa bloggaren och entreprenören Isabella Löwengrip, 29. När Isabella sa ja till att vara med i dokumentären så hade hon tänkt att visa upp sin lycka och framgång. Planen var att Isabella då skulle varva sin tid i Stockholm med att jobba och leva i New York.

Men efter att flera skandaler rullades upp kring Löwengrip och hennes bolag så tvingades hon under hösten att dra i nödbromsen.

"Det blev ett porträtt av ett fall", skrev Isabella om dokumentären i sin blogg nyligen.

Isabella Löwengrip i dokumentären This is my flipside. Bildkälla: This is my Flipside

"De blev osams"

Den första delen av dokumentärserien har fått titeln "Falling down" och där berättar Isabella att hon tvingades bli både mamma och pappa åt sina föräldrar, och sedan flyttade hemifrån som 14-åring. Något som inte stämmer, enligt Isabellas pappa.

För Bloggbevakning så berättade han att Isabella kort innan hon fyllde 17 år fick hyra en stor lägenhet på Kungsholmen. Lägenheten fick hon hyra via en bekant till Isabellas pappa. Där bodde Isabella med en kompis.

Isabella Löwengrip med sin pappa. Bildkälla: Stella Pictures.

– Isabellas del av hyran var runt 2 500 kr/månaden (give or take) och upplägget varade bara i några få veckor. Sen blev de båda rumskamraterna osams och tog helt sonika sitt pick och pack och flyttade hem till respektive föräldrar igen, berättade han för Bloggbevakning.

"Som en drog"

I den andra delen av dokumentärserien så berättar Isabella mer om den frostiga relationen hon har till sin pappa. Under ett event i Stockholm där Isabella är en av talarna så får hon ett sms från sin pappa.

Isabella Löwengrip berättar om relationen till sin pappa. Bildkälla: This is my Flipside

– Så jag fick ett sms från min pappa. Jag har inte pratat med honom på två år. Och jag såg hans meddelande när jag pratade på det här eventet. Jag läste det nu och det är tufft att bestämma hur jag ska hantera honom, berättar Isabella och fortsätter:

– Mitt tidigare beslut var att inte släppa in honom alls men det är alltid svårt att säga nej till en förälder. Det är som en drog. Du vet, jag behöver honom. Så att ta bort honom från mitt liv kräver mycket energi, säger hon.