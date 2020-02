Big Brother-Julia om förbjudna stunden i poolen: "Dumt"

Det sociala experimentet "Big Brother" är inne på sin tredje vecka och inne i huset så tätnar intrigerna och grupperingarna.

Under måndagen stod det klart att både Jasmine "Jassa" Armstrong och Patrik "Patzy" Svensson som satt löst fick stanna i huset. Dessutom fick huset ett tillskott i form av den nya deltagaren Victoria Klöfver Rama, 22. Hon kom onekligen in som en frisk fläkt under gårdagens fest inne i huset.

En sak som vaksamma tittare lade märke till under festkvällen var att deltagarna Sami Jakobsson och Alex Manzizila, som inte dricker alkohol, var de som under kvällen portionerade ut drickan till deltagarna. Detta för att ingen skulle bli för full.

Julia Löfgren konfronterades på husmötet. Bildkälla: TV4

"Det kommer inte hända igen"

Trots att de enorma mängderna alkohol uteblev så blev det ändå en och annan skandal under kvällen. Deltagaren Julia Löfgren har tidigare skapat rubriker när hon helt naken stormade in i duschen och kissade framför flera andra deltagare.

Julia Löfgren skapade rubriker när hon kissade framför de andra deltagarna. Bildkälla: TV4

Under tisdagens husmöte så tog Alex upp ett rykte som har gått i huset under natten.

Nämligen att Julia under måndagens fest kissade på ett annat ställe än toaletten igen – ja, det var i poolen som Julia bestämde sig för att lätta på trycket en aning.

– Det var dumt. Det var på skämt. Ett skämt som gick överstyr. Det kommer inte hända igen. Sorry, sa Julia under dagens livesändning.