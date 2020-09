Bianca Ingrosso, 25 har haft ett mycket framgångsrikt år. Den unge entreprenören blev i år ekonomiskt oberoende efter en mångmiljonvinst i sminkföretaget CAIA.

I torsdags när Kristallengalan sändes var familjens realityprogram "Wahlgrens Värld" nominerat i flera kategorier för fjärde året i rad.

Programmet hade chansen att vinna i kategorin "Årets Realityprogram". Bianca och Pernilla var även några av de som tävlade om priset för "Årets TV-personlighet".



I Biancas senaste vlogg får vi följa med henne på årets Kristallengala.

Det blev dessvärre inga priser för familjen Wahlgren/Ingrosso i år. Men de hängde inte läpp för det! Teamet avslutade kvällen på Sturehof där de "lyxade till det" med skaldjurstallrik och champagne.



Bianca appoderar åt några av kvällens vinnare. Bildkälla: Jessica Gow/TT.

– Det är stort att vi är nominerade för fjärde gången, enas Bianca och teamet om i vloggen.

"Stelt mellan mig och mamma"

Det är när Bianca vinkat av mamma Pernilla som hon berättar om hur det står till mellan dom.

– Det har varit lite stel stämning mellan mig och mamma just för att i måndags, när vi spelade in ‘Wahlgrens Värld’ hemma hos mig, så hade vi typ vårt största bråk någonsin 'on cam', säger hon.

Bianca och Pernilla i taxin påväg hem från Kristallengalan. Bildkälla: Youtube

Bianca berättar att bråket som innefattade tårar varade i två timmar och att både hon och Pernilla var arga och besvikna på varandra. Men hon understryker att allt är bra nu.



Hon avslutar videon med att gratulera årets Kristallenvinnare.