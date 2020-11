Fyra filmer du inte visste var baserade på en sann historia

Foto: Stella Pictures

Footloose

Det fanns faktiskt en riktig stad som förbjöd dans – precis som i filmen "Footloose".

Året var 1979 i Elmore City, Oklahoma, och gymnasieelever var i full gång att planera sin bal. Då fick de det negativa beskedet att festligheterna inte skulle bli av, på grund av en uråldrig regel som sade att dans inte var tillåtit inom stadens gränser.

Fem år senare kom succén Footloose ut på bio, men då är det en strikt pastor som tar beslutet om förbudet.

The Conjouring

Skräckfilmen "The Conjouring" är vi många som sett med skräckblandad förtjusning.

Och det blir läskigare – för historien är baserad på paret Ed och Lorraine Warrens verkliga upplevelser.

Paret Warrens arbetade som utredare av paranormala händelser och blev inringda till "Old Arnold Estate" av familjen Perron. Det skulle snabbt visa sig att huset var hemsökt av en satanistisk mamma som tagit livet av sitt eget barn.

Det dröjde fyra årtionden innan händelserna filmatiserades.

Catch me if you can

Leonardo DiCaprio-klassikern "Catch me if you can" är baserad på en självbiografi ("Scam me if you can") från 1980.

I boken beskriver Frank Abagnale Jr hur han, mellan 15 till 21 års ålder, förfalskade checkar för närmare 21 miljoner kronor.

Filmen kom ut 2002 – och den andra huvudrollen spelades av Tom Hanks.

50 first dates

Precis som i filmen "50 first dates" så finns det en verklig kvinna som vaknar upp varje morgon och tror att det är 1994.

Hon heter Michelle Philpots – och efter två hjärnskador i slutet på 1990-talet har hon drabbats av en omfattande minnesförlust.

Därför behöver hon, precis som i filmen, påminnas om sitt tillstånd (och vilket år det är) av sin make varje morgon, enligt Insider.