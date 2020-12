Att tillbringa julen i soffan med Benjamin Syrsa, Musse Pigg och Kalle Anka på tv:n, är för många svenskar en självklarhet. Men hur många är det egentligen som tittar varje år? Och vilka scener har klippts bort genom åren?

Nyheter24 svarar på alla dina frågor om julklassikern.

Vilken tid går Kalle Anka?

Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul sänds klockan 15.00 på julafton, på SVT.

Hur länge har Kalle Anka sänts i Sverige?

Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul, eller den engelska varianten From All of Us to All of You, sändes för första gången i amerikansk tv den 19 december 1958.

1960 började programmet sändas på julafton i Sverige och sedan dess har det varit tradition.

Bildkälla: YouTube.

Hur många tittar på Kalle Anka?

Programmet har runt fyra miljoner tittare varje år. Men ett år slogs rekordet.

– 1997 verkar bli svårslaget då med 4,7 miljoner tittare, säger Marcus Grönqvist från SVT till Nyheter24.

Vilka scener har klippts bort?

Som många vet har flera scener ur julklassikern klippts bort under åren. Detta beror oftast på att materialet kan ses som kränkande eller våldsamt.

Några exempel på scener som klippts bort är:

Kalle Anka skjuter med ett gevär mot hackspetten, i "Kalle Anka i djungeln"

Långben stoppar in en gaffel i ett eluttag och får en elchock, i "Musse Pigg på camping"

Dockor från "I jultomtens verkstad", som kan anses vara stereotyper eller nidbilder av folkgrupper

Vissa scener anses för våldsamma för barn. Bildkälla: YouTube.

Drevet om tjuren Ferdinand

Tjuren Ferdinand är för många en given del av julen. Tjuren som föredrar att dofta på blommorna framför att delta i den våldsamma tjurfäktningen.

1982 blev det ramaskri när Expressen avslöjade att SVT planerade att ta bort Ferdinand från programmet och istället ersätta det med "Den fula ankungen".

Svenska folket rasade och det slutade med att SVT visade Tjuren Ferdinand efter Kalle Anka, klockan 16.00.

Tjuren Ferdinand höll på att bli bortklippt. Bildkälla: YouTube.

Vem är det som klipper bort scener?

Enligt SVT själva för de en dialog med Disney om innehållet i Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul. Ibland händer det att Disney uppdaterar sina gamla filmer och då kan det se lite annorlunda ut än tidigare år.

När Disney klippte bort scener med dockor som ansågs stereotypa och kränkande, förklarade företaget att man ville ta Disney ut ur 1930-talet och in i 2000-talet.



Bildkälla: YouTube.

Rösten till Benjamin syrsa

Bengt Feldreich gör rösten till Benjamin Syrsa som presenterar alla Kalle Ankas vänner i programmet. Bland annat hör vi honom säga:

– Från oss alla, till er alla, en riktigt god jul.

Men förra året somnade Feldreich in, 94 år gammal. Detta fick förstås folk att börja fundera kring vad som skulle hända med Benjamin Syrsas röst.

Tidigare i veckan avslöjade Aftonbladet att SVT beslutat att ha kvar Feldreichs röst på julafton, i flera år framöver.

– Allt kommer vara som vanligt, sa SVT:s inköpschef Stephen Mowbray till Aftonbladet.

Bengt Feldreichs röst kommer vara med oss jul med. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT.

LÄS MER:

Lars Lerin är årets julvärd – här är allt du vill veta om honom



Därför äter vi polkagrisar kring jul – enligt experten

Drömmer du om att fira jul med Tegnell? Nu har du chansen!