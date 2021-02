Frida Green ställer upp i Melodifestivalens andra deltävling med låten The Silence. Foto: Janne Danielsson/ SVT

Frida Green i Talang 2018

Det var under deltävlingen av Talang på TV4 som Frida Green tog plats på scen för första gången. Hon framförde då låten Chandelier av Sia och lyckas nå alla höga toner utan några problem. Med gitarren i händerna hänförde hon dem alla med sin vackra röst. Frida fick till och med Alexander Bard att tappa hakan och tog sig hela vägen till finalen i Talang.

Släppt sina egna låtar

Efter Talang stannade Frida kvar som butiksarbetare men karriären har inte stått stilla för det! Frida har hunnit släppa tre egna låtar sedan finalen i Talang. Hennes första singel släpptes 2019 och heter Beat ‘Em Up. Senare samma år släppte hon en singel i Greta Thunbergs ära med namnet What Would Greta Do?

Melodifestivalen 2021

Nu på lördag gör hon alltså debut i Melodifestivalen 2021 med låten The Silence. På SVT Play kan man sedan igår få ett smakprov på denna ljuva ballad. Låten är skriven av bland annat Anna Bergendahl och David Lindgren Zacharias och framförs som bidrag nummer 4 i tävlingen. Nu på lördag klockan 20:00 på SVT går den andra deltävlingen av stapeln.