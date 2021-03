När Paulina “Paow” Danielsson, 27, startade sin blogg Paow.se 2009 ökade läsarna snabbt i antal då hon bland annat gjorde kontroversiella uttalanden. Idag har hon drygt 202 000 följare på Instagram och har hunnit medverka som deltagare i Paradise Hotel fem gånger, varav fyra gånger som deltagare och en gång som coach.



Idag driver Paow även en Only Fans sida. Nyheter24 har tidigare skrivit om hur Paow har gjort succé på sidan där hon säljer explicita bilder och videoklipp. För tillfället befinner sig även Paow i Mexico där hon och kompisen Josefin Ottosson har hjälpts åt att fotat till sina Only Fans sidor.

Årsinkomsten 2019

Paulina "Paow" Danielsson försörjer sig på sociala medierna. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

Men vad tjänar egentligen Paow? Under 2019 tjänade hon hela 269 500 kronor., vilket innebär att hon kunde ta ut en lön på runt 22 458 kronor i månaden.

Hundratusentals kronor på Only Fans

Paulina "Paow" Danielsson drar in mycket pengar på Only Fans Foto: Stella Pictures

På bara 12 dagar påstås realitystjärnan även dragit in hela 20 000 dollar vilket motsvarar 200 000 kronor på sidan Only Fans - vilket nästan motsvarar vad hon tjänade in totalt under 2019.